На текущей неделе сохранятся аномально низкие температурные значения. Они будут на 8–12 градусов ниже климатической нормы, а из-за умеренного ветра погода на улице будет ощущаться еще холоднее, предупредил белорусов в эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

По его словам, на температурный фон в начале новой рабочей недели повлияет усиление холодного антициклона с центром над Беларусью. Осадков не прогнозируют, но призывают быть бдительными из-за гололедных явлений.

В понедельник, 19 января, теплее всего днем будет в Брестской и Гродненской областях – от ‑4 до ‑7 °C. В Пристоличье, Гомельской и Могилевской областях – около 10 °C ниже нуля, на Витебщине – порядка 11°C мороза. В ночные часы будет еще холоднее: в первом регионе и на Гомельщине – до ‑14 °C, в Гродненской и Минской областях ожидается ‑15 °C, на Могилевщине – порядка ‑17°C, в Витебской области – 20 °C мороза.

Вторник, 20 января, будет без снега, с умеренным ветром переменных направлений и влажностью до 80%. Дневной максимум тепла ожидается по западной территории Беларуси: в Брестской области – всего 3 °C ниже нуля, в Гродненской – до ‑5°C. В Гомельской и Витебской областях прогнозируют ‑9 °C, на Могилевщине и в Пристоличье – на 1 °C холоднее.

В ночные часы сильные морозы обещают в Гродненской области – порядка ‑17°C, в первом регионе – до ‑16°C, на Гомельщине – около ‑15°C, в Минске и области – до ‑12 °C. А вот по северо-востоку ожидается более комфортная температура: в Могилевской области будет 10 °C мороза, в Витебской – лишь 7 °C ниже нуля.

К середине недели антициклон усилит свое влияние. Прогнозируют порывистый ветер с северо-востока, влажность повысится до 90%, а также вернутся метели.

При этом дневная температура будет не такой уж низкой: на Витебщине – лишь ‑4°C, в Могилевской области – всего на 1 °C ниже, в Гомельской и Брестской – до ‑6°C, в Гродненской области, Минске и Пристоличье – около — 7°C. После захода солнца столбики термометров устремятся вниз: холоднее всего ночью будет в Минской и Витебской областях – до ‑15 °C, в первом регионе – на 1 °C теплее, в Гомельской, Могилевской и Гродненской областях – около 11 °C мороза.

Холодный влажный воздух из северных широт придет в Беларусь в четверг, 22 января. Наряду с гололедными явлениями ожидается туман и порывистый ветер с запада при влажности до 80%.

Днем столбики термометров покажут в первом регионе всего ‑8 °C, в Гродненской области – до ‑9 °C, на Гомельщине и в Пристоличье ожидается ‑14 °C. Чуть прохладнее будет на северо-востоке страны – в Могилевской и Витебской областях прогнозируют в среднем 17 °C со знаком минус.

Ночью морозы усилятся, предупреждает синоптик, и не исключено, что показания на термометрах по северо-востоку перешагнут отметку в ‑30 °C. В целом же в первом регионе ожидается ‑20 °C, в Гродненской области – порядка ‑22 °C, в Минской, Могилевской и Гомельской – около ‑27 °C, на Витебщине – до ‑28 °C.

Морозным будет и последний рабочий день недели. В пятницу, 23 января, в дневные часы в Брестской и Гродненской областях прогнозируют ‑17 °C, в Гомельской – порядка ‑20°C, в Минске и Пристоличье – до ‑21 °C, на Могилевщине и Витебщине обещают самую низкую температуру по стране – 22 °C ниже нуля.

В темное время суток мороз еще сильнее скует землю, а столбики термометров будут стремиться к самой низкой отметке этой зимой. В первом регионе нужно готовиться к 22 °C мороза, на гродненской земле ожидается 23 °C со знаком минус. В территории Гомельской и Могилевской областей обещают ‑26 °C, в Минске и области – до ‑27 °C, на Витебщине – около ‑29°C.

Выходные также обещают морозные с высокой влажностью – до 90%. При этом снегопадов не прогнозируют, а ветер с севера будет дуть умеренный.

В субботу, 24 января, днем в первом регионе обещают ‑13 °C, в Гродненской и Могилевской областях – до ‑15 °C, на Гомельщине порядка ‑16°C, в Пристоличье и Витебской области – около 17°C ниже нуля. В ночные часы будет существенно холоднее: на территории Брестской и Гродненской областей – около ‑20°C, в Минске и Пристоличье – до ‑24 °C, в Витебской, Могилевской и Гомельской областях ожидается 27°C мороза.

Воскресенье, 25 января, также выдастся по-настоящему зимним – с морозцем и солнцем, без снегопадов. Днем на брестской земле ожидается всего 11 °C ниже нуля, в Гродненском регионе – до ‑13 °C, в Минской, Гомельской и Могилевской областях – порядка ‑15 °C, на Витебщине – до ‑16 °C.

После захода солнца показания на столбиках термометров начнут стремительно опускаться к более низким отметкам: в первом регионе прогнозируют ‑18 °C, в Гродненской области – порядка ‑20°C, в Минской – до ‑28 °C. Жителей Витебской, Могилевской и Гомельской областей предупреждают о морозе на грани 30 °C.

