Мы продолжаем рассказывать о подвигах земляков, воевавших на разных фронтах, в разных родах войск, но движимых одной благородной миссией – освобождением родной земли от оккупантов. Сегодня речь пойдет об уроженце Березины, ветеране Великой Отечественной войны Николае Кирилловиче Алейникове.

В папке, собранной педагогом Натальей Болдуевой и хранящейся в музейной комнате Бушевской школы, – целая жизнь: биографические сведения, фотографии, ксерокопии документов и страницы конкурсной работы «По боевым дорогам земляка», написанные двадцать лет назад десятиклассником Вячеславом Горбачевским. Она начинается такими строками: «Близится 60-я годовщина Великой Победы. В боевых сражениях за освобождение нашей Родины приняли участие около 100 жителей деревни Бушевка и близлежащих селений, многие из них не вернулись с поля боя. И я не устану говорить слова благодарности и признательности за их жертву. Одному из тех, кто защищал Родину, был храбрым и отважным в схватке с врагом и кому чудом посчастливилось остаться в живых, я посвящаю свою конкурсную работу». Согласитесь, эти проникновенные строки и сегодня, спустя 20 лет, актуальны и не потеряли своей значимости и смысла.

Молодому человеку очень повезло: он был лично знаком с ветераном и из первых уст услышал его жизненную историю. «От боли сжимается сердце, когда окунаюсь в прошлое, в то тяжелое и страшное время, когда порохом и полынью горько дышала земля, хрустел под ногами кирпич, всюду было горе и смерть», – вспоминал Николай Кириллович. Несмотря на это, он показал себя настоящим солдатом и героем. Орден Отечественной войны I степени, медаль «За взятие Кенигсберга», благодарность, которая была вручена самим товарищем Жуковым в 1945 году, личная благодарность Сталина, медаль «За Победу» и другие юбилейные награды свидетельствуют об этом.

27 декабря 1943 года он был призван в военкомат Буда-Кошелева, принял присягу – и сразу на передовую под Жлобин, в поселок Тульск. Там же принял и первое боевое крещение. «Фашисты пытались вытолкнуть нас за Днепр. Вокруг рвались снаряды, мы тогда еще не могли понять и осознать всю серьезность дела. 23 февраля 1944 года за Рогачевом, возле деревни Коноплиха, получил ранение в руку. После вернулся в свою часть, где стояли в обороне. Позднее принимал участие в легендарной освободительной операции «Багратион». Довелось мне лично увидеть маршала Рокоссовского: возил для него пакет в штаб фронта, который стоял в то время в деревне Журавичи. Дальше наш путь лежал на Гродно, форсировали Неман и заняли плацдарм. 1 марта получил второе ранение, попав в госпиталь, заболел тифом и был переправлен в специальный тифозный госпиталь в деревню Модоры. Вернулся снова в свою часть, которую перебросили под Варшаву. Простояли на плацдарме до 14 января 1945 года и пошли в наступление. Гнали фашистов до Вислы, а переправившись на другой берег реки, в тяжелейших боях расширяли плацдарм. Не дойдя до Одера, нас перебросили на Кенигсберг: бои за город шли с 6 по 24 апреля. К вечеру немцы выбросили флаг, что город сдается», – делился со школьником своим боевым путем ветеран.

Служил Николай Кириллович пулеметчиком и минером-разведчиком в 348-й стрелковой дивизии 1174-го стрелкового полка 5-й армии второго Белорусского фронта. Его фронтовые дороги прошли через всю Беларусь, Польшу, Латвию, Венгрию, Пруссию, Германию.

Он также рассказывал о суровых жизненных условиях на войне: спать им приходилось прямо в траншеях, стоя по колено в воде. Но солдаты и тут выходили из положения, придумав свой способ: один человек ложился на воду, а другой на него, потом менялись. Хуже было зимой. «Но мы верили в свои силы, в свое правое дело и, как могли, приближали Великую Победу», – говорил фронтовик.

Был в военной биографии Николая Кирилловича и случай, который мог стать для него последним. «Это было в городе Скинберге в Восточной Пруссии. Нужно было разминировать поле, а туман стоял такой, что и рук своих не видно. Пришлось ползти, а кругом – немцы, не прорваться. Лейтенант Рябцев приказал возвращаться в траншею. Вернулись, а там наши погибшие солдаты и неисправные пулеметы. Я взялся чинить один из них, а тут слышим голоса немцев, подошедших очень близко. Решили стрелять: враг был уничтожен, но были и потери среди моих друзей. К счастью, я остался жив», – рассказывал ветеран.

Николай Кириллович был комиссован и вернулся в родные края в ноябре 1945-го. Дома его с нетерпением ждали мать, отец, сестра. К сожалению, брат Михаил подорвался на мине и погиб в 1943-м. В 1947 году он женился, вместе с супругой Анной Иосифовной растили пятерых детей.

Жене фронтовика также пришлось пережить страшные военные годы, но уже в оккупации. «Тяжелое было время. Всех молодых девушек увозили в Германию. Вот и меня в 1942 году немцы определили на работы на торфозавод в Костюковке. Работала весь июнь, а потом удалось бежать. Скрывалась у родственников в поселке Калинино, так и спаслась», – вспоминала Анна Иосифовна.

Практически вся трудовая деятельность Николая Алейникова была связана с железнодорожной станцией Гомель, оттуда и ушел на заслуженный отдых. За добросовестное отношение к делу, профессионализм ветеран был удостоен звания «Победитель социалистического соревнования», отмечен благодарственными письмами начальника станции и руководства Белорусской железной дороги.

В памяти односельчан Николай Кириллович, несмотря на подорванное войной здоровье, жизненные испытания, остался настоящим защитником Родины, очень добрым человеком, с открытой душой и сердцем по отношению к другим.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора и из архива Бушевской школы