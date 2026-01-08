Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 января заслушал доклад министра внутренних дел Ивана Кубракова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главе государства доложено об оперативной обстановке, которая сложилась в прошедшие праздничные дни, работе по обеспечению охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, специфике преступлений и правонарушений в этот период. Как было отмечено, оперативная обстановка в стране спокойная и находится под контролем.

Иван Кубраков также доложил о начавшейся проверке готовности внутренних войск и некоторых подразделений органов внутренних дел. Данные мероприятия носят плановый характер и реализуются в рамках поручений, которые прежде давались главой государства. В том числе проверяется работоспособность техники, слаженность действий личного состава.

Кроме того, с учетом сложных погодных условий МВД оказывает помощь в регионах и городе Минске в расчистке территорий от снега. Приняты необходимые меры по линии Госавтоинспекции.