Состояние бытового обслуживания населения и принимаемые меры по его улучшению на территории Буда-Кошелевского района – основная тема, которую обсудили сегодня участники выездного практического семинара для председателей Советов депутатов базового уровня Гомельской области.

Провела мероприятие председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич. Участие в работе семинара приняли помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович, председатель Буда-Кошелевского райисполкома Валентин Ундруль, председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

Открывая мероприятие, Екатерина Зенкевич отметила: «В рамках программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы одним из важнейших приоритетов является создание комфортных условий для жизни граждан, независимо от того, проживают они в областном центре или в агрогородке. Несмотря на утвержденные стандарты, сохраняется ряд вопросов в данном направлении. И целью семинара является не просто их обозначить, но и выработать практический алгоритм действий для их решения».

Участников семинара поприветствовал председатель райисполкома Валентин Ундруль и ознакомил присутствующих с историей, социально-экономическим потенциалом края.

В ходе посещения комплексного приемного пункта частного унитарного предприятия «АрСта» в аг. Коммунар директор предприятия Ирина Клеменцева рассказала об основных направлениях деятельности, перечне предоставляемых услуг. В сфере бытового обслуживания населения ЧУП «АрСта» – далеко не новичок, ведет свою деятельность почти 10 лет.

Как проводится государственное техническое обслуживание транспортных средств, участникам областного практического семинара продемонстрировали при посещении диагностической станции №165 ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» в райцентре. Участники мероприятия посетили также автомойку и магазин «Ивушка». Директор предприятия Федор Свердликов проинформировал, какие услуги населению предоставляются предприятием.

В отремонтированном здании многофункционального объекта индивидуального предпринимателя Котенкова И.Н. в райцентре сегодня под одной крышей располагаются фитнес-студия, студия красоты и другие объекты. И это показательный пример эффективного вовлечения неэксплуатируемого имущества путем реализации инвест-проекта «Создание офисно-торгового объекта в Буда-Кошелевском районе». На базе данного объекта в 15 изолированных помещениях осуществляют свою деятельность 3 индивидуальных предпринимателя и 11 физических лиц, в большинстве своем они оказывают бытовые услуги населению.

На пленарном заседании обсудили состояние бытового обслуживания населения и принимаемые меры по его улучшению на территории как района, так и в целом по области, подвели итоги работы.

После пленарного заседания состоялось собрание представителей от членов Гомельской областной ассоциации местных Советов депутатов, на котором были заслушаны отчеты правления и ревизионной комиссии за 2025 год, а также утверждены план работы на текущий год, смета доходов и расходов, рассмотрен вопрос о вступлении в Гомельскую областную ассоциацию новых членов.

Наталья Логунова

Фото автора