Каждый домовладелец должен знать, что неисправная электропроводка может привести к пожару, электротравме, гибели людей и животных. Поэтому необходимо содержать свои электроустановки в исправном состоянии и периодически проводить их проверку.

Для проведения электрофизических измерений, а также производства ремонтных работ вам необходимо обратиться в специализированную организацию. Не доверяйте делать электропроводку в доме, сарае и других помещениях неспециалистам-электрикам. Неправильно выполненная электропроводка – это источник несчастных случаев и пожаров.

Во избежание пожаров из-за неисправной электропроводки, а также поражения электрическим током в сетях, питающих сараи, ванные, уборные, подвалы, погреба, бани и другие помещения с земляными полами, а также расположенных вне помещений, рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО).

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения короткого замыкания не разрешается:

закрашивать, белить и заклеивать обоями электрическую проводку;

закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы;

заменять заводские предохранители нестандартными (самодельными) предохранителями (жучками);

допускать соприкосновение проводов с проводами радиотрансляционной линии, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.

Во избежание поражения электрическим током необходимо твердо знать и выполнять основные правила безопасного пользования электроэнергией в быту:

не устраивайте временные электропроводки;

следите, чтобы соединение и ответвление проводов и кабелей выполнялись в соединительных и ответвительных коробках посредством опрессовки, сварки или с применением сжимов;

следите, чтобы открыто проложенные провода и кабели были отделены от сгораемой поверхности слоем из несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм;

не допускайте применения в ванных комнатах, душевых и санузлах светильников с металлическими корпусами. Не используйте электробытовые приборы (электромассажеры, фены, магнитофоны и т.п.) находясь в ванной, наполненной водой или с включенным душем.

не располагайте электророзетки на расстоянии менее 0,5 м от труб водогазопроводов и отопления;

следите за исправным состоянием электропроводки, щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, а также шнуров, при помощи которых электроприборы включаются в электросеть;

не пользуйтесь выключателями, штепсельными розетками без защитных крышек, не прикасайтесь к осветительной арматуре мокрыми руками или влажной тряпкой; при замене или чистке ламп их необходимо отключать;

не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами, инструментом;

не ремонтируйте самостоятельно неисправные электроприборы;

не применяйте переносные электроприборы и электролампы в сырых помещениях: сараях, ванных, уборных, подвалах, погребах, банях или других помещениях с земляными полами, а также вне помещений, в садах, огородах;

не прикасайтесь одновременно к электроприборам, выключателям, патронам и заземлённым металлическим предметам (например, батареям отопления, водопроводным и газовым трубам и т.д.);

не заполняйте водой из водопроводного крана включённые в электрическую сеть кофейники и чайники, а также не включайте водонагревательные приборы предварительно не залив в них воду;

не прикасайтесь к оборванным, лежащим проводам линий электропередачи и не приближайтесь к ним на расстояние ближе 8 метров и не допускайте приближения к ним людей и животных; об обрыве проводов немедленно информируйте электрические сети;

не прикасайтесь к проводам воздушных линий электропередачи при обрезке деревьев или при снятии фруктов;

не влезайте на опоры, не допускайте игр под воздушными линиями электропередачи, не запускайте воздушных змеев, не производите набросы на провода проволоки и других предметов;

не сооружайте под воздушными линиями электропередачи постройки, не складируйте материалы, сено, солому, не устраивайте радио- или телевизионные антенны, не устраивайте стоянки автомашин, загоны для скота и др.;

не устанавливайте стойки телевизионных антенн вблизи проводов линий электропередач;

не открывайте дверцы распределительных устройств в подъездах жилых домов.

для подключения бытовых стиральных машин приглашайте специалистов, помните, что подключение должно быть выполнено трехжильным проводом в оболочке с заземляющей жилой, взятой от трехполюсной розетки, корпуса этажного щитка или водопроводных металлических труб. Стиральную машину подключайте через устройство защитного отключения (УЗО).

помните, электросварочные работы в быту производятся только с разрешения энегоснабжающей организации (РЭС) бытовыми электросварочными аппаратами заводского изготовления с применением УЗО.

ПОМНИТЕ! Соблюдение Правил электробезопасности сохранит жизнь вам и вашим близким!

Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору, начальник Буда-Кошелевской РЭГИ Василий Пырх