Гололедица — скользкая дорога — это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. При гололеде значительно повышается риск получения уличных травм: ушибов, вывихов, переломов.

По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза. Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы.

Обратите внимание на свою обувь:

— подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе;

— если таковой не имеется, наклейте на подошву лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой);

— откажитесь от высоких каблуков.

Как действовать при гололеде (гололедице):

— смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места;

— если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками;

— наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях;

— руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;

— будьте предельно внимательным на проезжей части дороге, не торопитесь, и тем более не бегите;

— старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

— пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

— если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения;

— в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю;

— не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках;

— не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь вам.

Гололед зачастую сопровождается обледенением проводов линий электропередач, контактных сетей электротранспорта.

Если вы увидели оборванные провода, сообщите о месте обрыва по телефону 112.