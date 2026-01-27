Гололедица — скользкая дорога — это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. При гололеде значительно повышается риск получения уличных травм: ушибов, вывихов, переломов.
По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза. Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы.
Обратите внимание на свою обувь:
— подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе;
— если таковой не имеется, наклейте на подошву лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой);
— откажитесь от высоких каблуков.
Как действовать при гололеде (гололедице):
— смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места;
— если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками;
— наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях;
— руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;
— будьте предельно внимательным на проезжей части дороге, не торопитесь, и тем более не бегите;
— старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;
— пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
— если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения;
— в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю;
— не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках;
— не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь вам.
Гололед зачастую сопровождается обледенением проводов линий электропередач, контактных сетей электротранспорта.
Если вы увидели оборванные провода, сообщите о месте обрыва по телефону 112.