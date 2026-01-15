Отборы финалистов проекта «100 идей для Беларуси» стартуют 20 января. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела информационных и цифровых коммуникаций ЦК БРСМ Анжелика Явных.

«Республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси» стартовал в октябре 2025 года. После окончания приема заявок, а их в этом году было более 1,3 тыс., молодые новаторы приступили к презентации новых идей и разработок. Всего были организованы 41 районный и 24 зональных отборочных тура, а также 42 отборочных тура в учреждениях высшего образования и шесть межуниверситетских туров», — рассказала Анжелика Явных.

По ее словам, с 20 января стартуют отборы финалистов проекта. «В финал проекта войдут победители областных (Минского городского) отборочного тура, тура Министерства образования и Национальной академии наук. Первой отборочный тур проведет НАН Беларуси 20 января, далее эстафету проведения выставок-презентаций и защит проектов примет Минск — 21 января. 22 января отборочный тур состоится в Витебской области, а 29 января сразу в двух областях — Гомельской и Гродненской. Самый насыщенный день — 30 января, отборы будут организованы в Брестской, Минской и Могилевской областях. Завершающим станет отбор Министерства образования, его проведение запланировано на 12-13 февраля», — сказала Анжелика Явных.

В 15-м сезоне проекта выделены три возрастные группы участников. Экспертный совет будет выбирать из числа учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, студентов, курсантов, работающей молодежи, молодых ученых, представителей учреждений, организаций, подчиненных НАН Беларуси, по три победителя в каждой номинации. В числе номинаций: «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность», «Агропромышленные технологии и фермерство», «Промышленные и строительные технологии», «Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био- и наноиндустрия)», «Химические технологии, нефтехимия», «Информационно-коммуникационные технологии (в том числе интеллектуальные системы и автоматизация, умные города и экоустойчивость, цифровая медицина, информационные технологии в образовании, технологии по социальной инклюзии, цифровая этика и кибербезопасность)», «Экология (сохранение и восстановление природной среды, рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение вредного воздействия на окружающую среду)», «Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций», «Общество и социальная сфера», «Лучшая бизнес-идея».