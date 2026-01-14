Среди обсуждаемых вопросов – соблюдение ПДД, противодействие экстремизму и нацизму, кибербезопасность, пропаганда здорового образа жизни, сексуальное насилие и насилие в семье, ответственность за правонарушения и преступления, правила поведения в зимний период и пожарная безопасность.

В качестве экспертов выступили представители прокуратуры, ИДН, ГАИ, РОЧС и ЦРБ.

Подобные встречи, по мнению участников, помогают молодежи лучше понимать важные аспекты безопасности и ответственности в обществе. Берегите себя и будьте внимательны к окружающим!