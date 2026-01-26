Какие вирусы сейчас распространены в Беларуси, рассказала журналистам заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ситуация по острым респираторным инфекциям характерна для этого периода года. Показатели находятся в пределах средних многолетних значений, но в ближайшие недели мы ожидаем увеличение количества заболевших, — сказала Алла Дашкевич. — В республике осуществляется лабораторный мониторинг циркулирующих респираторных возбудителей, и результаты говорят о том, что на фоне активной циркуляции вирусов гриппа H3N2 и единичных вирусов гриппа Б отмечается в том числе и циркуляция негриппозных респираторных вирусов».

По ее словам, коронавирус уже перешел в разряд сезонных респираторных инфекций. Он сейчас встречается среди населения, но в гораздо меньшей степени, чем в предыдущие годы. При этом увеличивается количество заболевших респираторными негриппозными инфекциями и гриппом.

«Кампания вакцинации против гриппа проходит в нашей стране ежегодно с октября по декабрь, то есть это оптимальный период для прохождения вакцинации. В период кампании было привито более 1 380 000 человек. На протяжении многолетних наблюдений среди заболевших гриппом большинство людей — это все-таки люди, которые не прививались», — добавила врач.

Алла Дашкевич также отметила, что для профилактики респираторных инфекций следует по возможности избегать посещения мест массового скопления людей и контакта с заболевшими. Не стоит лишний раз посещать организации здравоохранения и, если этого не требует ситуация, навещать заболевших друзей и родственников, особенно с маленькими детьми. Нужно как можно чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку, соблюдать меры личной гигиены, мыть руки с мылом или использовать влажные салфетки. Также не стоит забывать о здоровом образе жизни: правильном питании, полноценном сне и физической нагрузке.