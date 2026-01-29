Ингредиенты:

— яичный белок — 3 шт.;

— сахар — 60 г.;

— яичный желток — 2 шт.;

— мука пшеничная — 50 г.;

— сахарная пудра — 30 г.

Приготовление:

1. Взбить белки до мягких пиков, затем добавить половину общего объема сахара и продолжать взбивать, пока сахар не растворится, а масса не станет гладкой и блестящей.

2. Оставшийся сахар соединить с желтками и взбить до получения светлой и пышной легкой массы.

3. Осторожно соединить белки с желтками, просеять туда же муку, перемешать легкими движениями снизу вверх, сохраняя воздух.

4. Переложить тесто в кондитерский мешок или плотный пакет и отсадить на противень, застеленный бумагой для выпечки в виде палочек длиной 10-12 см.

4. Дважды посыпать сахарной пудрой через сито и оставить на 10-15 мин.

5. Выпекать до золотисто-бежевого цвета при 190-200°. Это примерно 10-12 мин.