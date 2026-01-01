В Беларуси с 1 января вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве для государственных служащих, предусмотренные указом Президента. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве напомнили, что указом предусмотрено сохранение права на получение пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, в период их работы. Документ принят с целью закрепления единообразного подхода к выплате пенсий гражданам пенсионного возраста, продолжающим трудовую деятельность.

В декабре на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва был одобрен законопроект «Об изменении законов по вопросам пенсионного обеспечения». Этот законопроект необходим для приведения в соответствие норм законодательства, регулирующего вопросы пенсионного обеспечения государственной службы. Он предусматривает внесение изменений в два закона — «О прокуратуре Республики Беларусь» и «О государственной службе».

Новые нормы предполагают приостановление выплаты пенсии за выслугу лет для государственных гражданских служащих в период их работы на государственной службе, по трудовому договору или в случае, если они являются индивидуальными предпринимателями, адвокатами или осуществляют нотариальную деятельность.

В результате внесенных изменений выплата пенсии за выслугу лет будет приостанавливаться до достижения пенсионером общеустановленного пенсионного возраста. После достижения этого возраста пенсия будет выплачиваться в полном объеме независимо от факта работы.