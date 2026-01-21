С 25 декабря 2025 г. по 4 января 2026 г. в период зимних каникул в Республике Беларусь проводилось целевое контрольное мероприятие «Перевозка групп детей», направленное на профилактику и предупреждение нарушений законодательства со стороны автомобильных перевозчиков в области транспортной деятельности при организации и выполнении перевозок групп детей.

В ходе мероприятия особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, наличию договоров обязательного страхования, внешнему и внутреннему оформлению транспортных средств, соответствию водителей требованиям законодательства, нормам вместимости транспортных средств при перевозке детей, соблюдению водителями режима труда и отдыха.

В ходе выполнения мероприятия работниками филиала Транспортной инспекции по Гомельской области был выявлен ряд нарушений законодательства в области транспортной деятельности, в том числе грубых, по результатам которых составлены постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, изъято одно транспортное средство за осуществление незаконной деятельности, в адрес пяти субъектов хозяйствования направлены требования об устранении выявленных нарушений.

Хотелось бы обратить внимание перевозчиков всех форм собственности, что обеспечение безопасности на дорогах – главная задача, от выполнения которой зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, и особенно детей, и напомнить основные правила.

Перевозка групп детей автобусами требует особых условий, так как связана с обеспечением их безопасности и комфорта. В Республике Беларусь правила перевозки групп детей регулируются главой 11 «Правил автомобильных перевозок пассажиров», утвержденных постановлением Совета Министров № 972 от 30 июня 2008 года. Вот основные положения и требования:

Ответственность за безопасность

Перевозчик : Ответственность за безопасность движения возлагается на перевозчика. Он должен обеспечить техническое состояние транспортного средства, его готовность к перевозке детей, а также профессионализм и ответственность водителей.

Заказчик и сопровождающие: Безопасность поведения детей возлагается на заказчика перевозки и сопровождающих, назначенных им. Они обязаны следить за дисциплиной и порядком во время поездки (п. 180).

Сопровождение и инструктаж

Автобусы, которые перевозят группы детей, сопровождаются подразделениями Государственной автомобильной инспекции (ГАИ). Инспекторы ГАИ проводят инструктаж водителей, разъясняя им особенности перевозки детей и меры предосторожности на маршруте (п. 181).

Заказчик проводит отбор и инструктаж сопровождающих лиц, чтобы они были готовы к выполнению своих обязанностей по обеспечению порядка и безопасности во время поездки (п. 182).

Предварительное уведомление

Заказчик или перевозчик обязан не позднее чем за 3 суток до перевозки уведомить подразделение ГАИ по месту отправления группы. В уведомлении указывается маршрут, дата перевозки, регистрационные данные автобуса, список водителей и сопровождающих. Также прилагается список детей (п. 183).

Технический осмотр автобусов

Автобусы, предназначенные для перевозки детей, должны пройти технический осмотр не позднее чем за 7 дней до начала поездки. По результатам осмотра составляется акт технического осмотра или диагностическая карта, которую водитель обязан иметь при себе во время поездки. Этот документ подтверждает исправное состояние автобуса и его готовность к перевозке детей (п. 185).

Требования к водителям

К перевозке детей допускаются водители с не менее чем трехлетним стажем работы по категории «D», которые не имеют нарушений правил дорожного движения за последние два года. Это подтверждается справкой от организации, предоставившей водителей для перевозки (п. 187).

Если поездка длиннее 450 км, на автобусе должно быть два водителя, чтобы соблюдать режим труда и отдыха (п. 188).

Сопровождающие лица

Заказчик назначает по одному сопровождающему на каждый автобус. Если в автобусе более 20 детей, должно быть минимум два сопровождающих. Один из них назначается старшим, он несет ответственность за соблюдение порядка в поездке и находится в головном автобусе, если перевозка осуществляется колонной (п. 190).

Ограничение по числу пассажиров

Общее число детей и сопровождающих не должно превышать количества сидячих мест, предусмотренного техническими характеристиками автобуса (п. 191).

Ограничения по скорости и освещению

Максимальная скорость движения автобуса с детьми не должна превышать 70 км/ч. Независимо от времени суток, включение ближнего света фар или дневных ходовых огней обязательно. Также автобусы, перевозящие детей, должны быть оснащены опознавательными знаками «Перевозка детей» (п. 194).

Ограничения по времени поездки

Перевозка детей не рекомендуется с 23:00 до 05:00, чтобы обеспечить отдых и комфорт детей. Исключение составляют перевозки к железнодорожным вокзалам и аэропортам или при задержке до ближайшего места ночлега (п. 195).

Колонна автобусов и сопровождение

Если перевозка осуществляется колонной из трех и более автобусов, ГАИ обязана обеспечить их сопровождение. Для колонн, включающих более 10 автобусов, выделяются два оперативных автомобиля (п. 196-197).

Если перевозка выполняется одним или двумя автобусами, сопровождение автомобилями ГАИ не требуется (п. 198).

Требования к безопасности в пути

В случае неисправности автобуса или ухудшения состояния здоровья водителя запрещено продолжать движение до устранения угрозы безопасности. Водители обязаны соблюдать правила дорожного движения и установленный режим труда и отдыха, а также следить за безопасностью на дороге (п. 193, п. 192).

Запрет на перевозку при нарушении

В случае выявления нарушений требований правил или ПДД перевозка детей запрещена до устранения этих нарушений (п. 199).

Возрастные ограничения

Эти правила применяются при перевозке групп детей до 16 лет численностью от 8 человек. Дети, которых сопровождают родители, в состав организованных групп детей не включаются, и для их перевозки данные требования не обязательны (п. 200).

Дополнительные требования

Во время поездки сопровождающие обязаны следить за тем, чтобы дети соблюдали порядок в салоне автобуса, не вставали во время движения и не мешали водителю.

Водители и сопровождающие должны учитывать возможность непредвиденных ситуаций и быть готовыми к экстренной эвакуации детей из автобуса в случае необходимости.

Эти правила направлены на обеспечение максимальной безопасности при перевозке организованных групп детей и обязательны для соблюдения всеми перевозчиками, выполняющими такие услуги в Беларуси.