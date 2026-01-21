С 25 декабря 2025 г. по 4 января 2026 г. в период зимних каникул в Республике Беларусь проводилось целевое контрольное мероприятие «Перевозка групп детей», направленное на профилактику и предупреждение нарушений законодательства со стороны автомобильных перевозчиков в области транспортной деятельности при организации и выполнении перевозок групп детей.
В ходе мероприятия особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, наличию договоров обязательного страхования, внешнему и внутреннему оформлению транспортных средств, соответствию водителей требованиям законодательства, нормам вместимости транспортных средств при перевозке детей, соблюдению водителями режима труда и отдыха.
В ходе выполнения мероприятия работниками филиала Транспортной инспекции по Гомельской области был выявлен ряд нарушений законодательства в области транспортной деятельности, в том числе грубых, по результатам которых составлены постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, изъято одно транспортное средство за осуществление незаконной деятельности, в адрес пяти субъектов хозяйствования направлены требования об устранении выявленных нарушений.
Хотелось бы обратить внимание перевозчиков всех форм собственности, что обеспечение безопасности на дорогах – главная задача, от выполнения которой зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, и особенно детей, и напомнить основные правила.
Перевозка групп детей автобусами требует особых условий, так как связана с обеспечением их безопасности и комфорта. В Республике Беларусь правила перевозки групп детей регулируются главой 11 «Правил автомобильных перевозок пассажиров», утвержденных постановлением Совета Министров № 972 от 30 июня 2008 года. Вот основные положения и требования:
Ответственность за безопасность
- Перевозчик: Ответственность за безопасность движения возлагается на перевозчика. Он должен обеспечить техническое состояние транспортного средства, его готовность к перевозке детей, а также профессионализм и ответственность водителей.
- Заказчик и сопровождающие: Безопасность поведения детей возлагается на заказчика перевозки и сопровождающих, назначенных им. Они обязаны следить за дисциплиной и порядком во время поездки (п. 180).
Сопровождение и инструктаж
- Автобусы, которые перевозят группы детей, сопровождаются подразделениями Государственной автомобильной инспекции (ГАИ). Инспекторы ГАИ проводят инструктаж водителей, разъясняя им особенности перевозки детей и меры предосторожности на маршруте (п. 181).
- Заказчик проводит отбор и инструктаж сопровождающих лиц, чтобы они были готовы к выполнению своих обязанностей по обеспечению порядка и безопасности во время поездки (п. 182).
Предварительное уведомление
- Заказчик или перевозчик обязан не позднее чем за 3 суток до перевозки уведомить подразделение ГАИ по месту отправления группы. В уведомлении указывается маршрут, дата перевозки, регистрационные данные автобуса, список водителей и сопровождающих. Также прилагается список детей (п. 183).
Технический осмотр автобусов
- Автобусы, предназначенные для перевозки детей, должны пройти технический осмотр не позднее чем за 7 дней до начала поездки. По результатам осмотра составляется акт технического осмотра или диагностическая карта, которую водитель обязан иметь при себе во время поездки. Этот документ подтверждает исправное состояние автобуса и его готовность к перевозке детей (п. 185).
Требования к водителям
- К перевозке детей допускаются водители с не менее чем трехлетним стажем работы по категории «D», которые не имеют нарушений правил дорожного движения за последние два года. Это подтверждается справкой от организации, предоставившей водителей для перевозки (п. 187).
- Если поездка длиннее 450 км, на автобусе должно быть два водителя, чтобы соблюдать режим труда и отдыха (п. 188).
Сопровождающие лица
- Заказчик назначает по одному сопровождающему на каждый автобус. Если в автобусе более 20 детей, должно быть минимум два сопровождающих. Один из них назначается старшим, он несет ответственность за соблюдение порядка в поездке и находится в головном автобусе, если перевозка осуществляется колонной (п. 190).
Ограничение по числу пассажиров
- Общее число детей и сопровождающих не должно превышать количества сидячих мест, предусмотренного техническими характеристиками автобуса (п. 191).
Ограничения по скорости и освещению
- Максимальная скорость движения автобуса с детьми не должна превышать 70 км/ч. Независимо от времени суток, включение ближнего света фар или дневных ходовых огней обязательно. Также автобусы, перевозящие детей, должны быть оснащены опознавательными знаками «Перевозка детей» (п. 194).
Ограничения по времени поездки
- Перевозка детей не рекомендуется с 23:00 до 05:00, чтобы обеспечить отдых и комфорт детей. Исключение составляют перевозки к железнодорожным вокзалам и аэропортам или при задержке до ближайшего места ночлега (п. 195).
Колонна автобусов и сопровождение
- Если перевозка осуществляется колонной из трех и более автобусов, ГАИ обязана обеспечить их сопровождение. Для колонн, включающих более 10 автобусов, выделяются два оперативных автомобиля (п. 196-197).
- Если перевозка выполняется одним или двумя автобусами, сопровождение автомобилями ГАИ не требуется (п. 198).
Требования к безопасности в пути
- В случае неисправности автобуса или ухудшения состояния здоровья водителя запрещено продолжать движение до устранения угрозы безопасности. Водители обязаны соблюдать правила дорожного движения и установленный режим труда и отдыха, а также следить за безопасностью на дороге (п. 193, п. 192).
Запрет на перевозку при нарушении
- В случае выявления нарушений требований правил или ПДД перевозка детей запрещена до устранения этих нарушений (п. 199).
Возрастные ограничения
- Эти правила применяются при перевозке групп детей до 16 лет численностью от 8 человек. Дети, которых сопровождают родители, в состав организованных групп детей не включаются, и для их перевозки данные требования не обязательны (п. 200).
Дополнительные требования
- Во время поездки сопровождающие обязаны следить за тем, чтобы дети соблюдали порядок в салоне автобуса, не вставали во время движения и не мешали водителю.
- Водители и сопровождающие должны учитывать возможность непредвиденных ситуаций и быть готовыми к экстренной эвакуации детей из автобуса в случае необходимости.
Эти правила направлены на обеспечение максимальной безопасности при перевозке организованных групп детей и обязательны для соблюдения всеми перевозчиками, выполняющими такие услуги в Беларуси.