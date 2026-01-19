22 января на YouTube-канале НЦЗПИ в 10.30 состоится открытая трансляция вебинара «Пенсионное обеспечение граждан с учетом изменений законодательства».

В студии НЦЗПИ выступит консультант управления организации пенсионного обеспечения главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Ирина Свянцицкая.

В прямом эфире спикер осветит вопросы:

как устроена пенсионная система в Беларуси;

виды пенсий;

условия предоставления права на трудовую пенсию по возрасту;

порядок подтверждения стажа и заработка для назначения пенсии;

порядок исчисления размера трудовой пенсии;

куда обращаться за назначением пенсии.

Также будет уделено внимание последним изменениям законодательства в части пенсионного обеспечения.

Традиционно можно задать вопросы по теме вебинара. Направляйте их на ящик nczpionline@center.gov.by до 11.00 22 января. Ответы – в ходе прямого эфира.

Подключайтесь к трансляции, смотрите видео на каналах НЦЗПИ в YouTube и Rutube и получайте полезную информацию от государственных регуляторов тех или иных сфер общественных отношений и разработчиков правовых актов!