Определена структура посевных площадей: в структуре зернового клина 70% занимают озимые культуры, что позволяет получать более устойчивый урожай. Ранние яровые культуры в основном заменены посевами кукурузы на зерно, которая высевается на площади около 90 тысяч гектаров, отметил Дмитрий Евгеньевич:

«Из ранних яровых культур в основном возделывается овес, так как необходимо обеспечивать имеющийся цех шелушения в Новобелицкий КХП, где производится геркулес. В кормопроизводстве ставка сделана на люцерну, ее площади находятся на уровне 90-100 тысяч гектаров, что позволяет получать 3-4 урожая зеленой массы. Расширение площадей многолетних трав на пашне позволяет равномерно распределить работы в вегетационный период и получить полноценные полтора укоса трав».

Поскольку получить 100%-й прогноз погоды на будущее не удается, аграрии ежегодно вносят правки в отработанные технологии.

