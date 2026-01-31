Перед поездкой необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости, заряд аккумулятора, убедиться в исправности системы отопления салона, увеличить время прогрева двигателя.

В пути важно выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, маневрировать, разгоняться и замедляться плавно. Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на дальние расстояния, если автомобиль не подготовлен должным образом к эксплуатации при низких температурах.

Пешеходам стоит переходить дорогу с разумной осмотрительностью, оценивая расстояния до приближающихся транспортных средств и только в установленных местах.

Гомельщина официально