С 1 февраля 2026 года государственные субсидии на открытие собственного дела вырастут почти до Br10 тыс. и будут действовать до 30 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и соцзащиты.

В городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума, что составляет Br5466,56. В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах сумма увеличивается до 15 бюджетов прожиточного минимума — Br7454,4. Максимальный размер в 20 бюджетов прожиточного минимума, или Br9939,2, выделяется безработным на предпринимательскую деятельность с использованием результатов научных исследований и разработок.

Для получения субсидии требуется быть зарегистрированным как безработный в службе занятости, достичь 18 лет, подать заявление и представить бизнес-план. Специалисты службы могут оказать помощь в его разработке