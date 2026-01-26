Вопрос обсудили в рамках аппаратного совещание во главе с председателем облисполкома Иваном Крупко.

На данный момент в ремонте находится более 600 единиц, около 250 – в районных агросервисах, остальные работы проводятся силами хозяйств.

Продолжается также установка видеонаблюдения в ремонтных мастерских для осуществления контроля за качеством выполнения работ. Кроме того, регулярно отслеживается соблюдение температурного режима в мастерских.

Губернатор подчеркнул, что работники сельскохозяйственных и ремонтных организаций должны выполнять свои обязанности в комфортных условиях.

Гомельщина официально