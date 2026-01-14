В Гомельской области в 2024 году работало более 2000 трудовых мигрантов, в 2025-м – свыше 3000. Это граждане Туркменистана, Украины, России, Узбекистана, Бангладеш и других стран. Иностранцы работают продавцами, водителями, грузчиками, животноводами, плотниками.

В ходе заседания отмечено, что привлечение квалифицированной иностранной рабочей силы разрешается исключительно в том случае, если занять вакансию не может белорус или иностранец, постоянно проживающий в нашей стране. Работать иммигрант может при получении нанимателем специального разрешения либо по упрощенному принципу.

Гомельщина официально