Уважаемые сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, ветераны службы, примите искренние поздравления с Днем спасателя!



Решимость, бесстрашие, самоотверженность, постоянная готовность в любых условиях вступать в схватку со стихией – отличительные качества спасателей, представителей одной из самых мужественных профессий. Ваша нелегкая служба, связанная с опасностью и риском для жизни, является образцом человеколюбия и отваги.

В самых сложных ситуациях вы всегда остаетесь верными служебному долгу, добросовестно выполняете свои обязанности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов района.

Всем, кто сегодня носит благородное звание спасателя, желаем крепкого здоровья, неисчерпаемого оптимизма, благополучия. Спасибо за готовность к ежедневному трудовому подвигу, высокий профессионализм и преданность выбранному делу.