Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с Рождеством Христовым.

Свет этого величественного события проходит через тысячелетия, знаменуя торжество всепобеждающей веры, воодушевляющей надежды и спасительной любви, объединяя всех своей духовной красотой и преображающей нравственной силой.

Рождество напоминает нам о непреходящей ценности жизни и ее высоком предназначении, о многовековых традициях нашего народа и истоках православия, которые из поколения в поколение служили созидательной опорой общества. Эти незыблемые ориентиры поддерживали и вдохновляли в повседневных трудах, помогали в непростые времена найти дорогу к Храму и обрести мир в душе.

В этот знаменательный день слова глубокой признательности хочется выразить представителям духовенства и всем верующим. Вы вносите огромный вклад в укрепление нравственных устоев и сохранение национальных святынь, проявляете бескорыстную заботу и помогаете тем, кто особенно нуждается в милосердии и участии.

Пусть этот праздник, озаренный лучезарным сиянием яркой Вифлеемской звезды, возвещающей мир и благословение, вдохновит на добрые свершения, поможет воплотить благие замыслы и станет временем новых открытий.

Разделяя с вами радость этого великого торжества, желаю всем рождественской атмосферы, крепкого здоровья и счастья в кругу близких. Мира и благополучия, успехов и достижений во имя развития и процветания родной Беларуси.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь