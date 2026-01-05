Правительство утвердило государственную программу «Здоровье нации» на 2026-2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Госпрограмма включает три подпрограммы: «Профилактика, диагностика, лечение» (направлена на внедрение современных методов профилактики и лечения неинфекционных заболеваний, обеспечение доступности и высоких стандартов качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания, профилактику инфекционных заболеваний и противодействие их распространению); «Цифровизация и высокотехнологичная медицина» (предусматривает развитие функциональных возможностей централизованной информационной системы здравоохранения и внедрение современных технологий в медицине); «Инфраструктура здравоохранения» (направлена на развитие инфраструктуры здравоохранения, укрепление кадрового потенциала отрасли).

Реализация госпрограммы направлена на достижение к 2030 году следующих сводных целевых показателей: увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет, снижение общего коэффициента смертности населения до 11,5 промилле.

Финансирование госпрограммы — Br98 млрд.