Примите искренние поздравления с Днем работников социальной защиты! Ваша сфера связана с интересами каждого человека, каждой семьи и является одной из наиболее сложных и многогранных составляющих общественной жизни.

Следуя принципам милосердия и человеколюбия, соцработники помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Их добросовестная и самоотверженная работа, чувство ответственности, умение сопереживать сохраняют веру в идеалы добра и справедливости.

Примите слова признательности и благодарности за ваш поистине благородный труд. Искренне желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, оптимизма и благополучия.

Гомельщина официально