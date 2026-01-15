«Этот праздник объединяет всех, кому дорога наша область, кто здесь родился, вырос, трудится и связывает с ней свое будущее».

Гомельщина создавалась и развивалась усилиями многих поколений, говорится в поздравлении:

«Мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем тех, кто защищал наш край в годы Великой Отечественной войны, восстанавливал его после тяжелых испытаний, закладывал основы промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры. Их труд и преданность родной земле – прочный фундамент, на котором стоит современная область».

Сегодня Гомельская область — это динамично развивающийся регион. И это результат ежедневной работы рабочих и аграриев, ученых и педагогов, медиков, предпринимателей, работников социальной сферы, молодежи, подчеркнул губернатор:

«Каждый из вас своим трудом вносит вклад в благополучие родной земли».

