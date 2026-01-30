Первая точка в маршруте – сельхозпредприятие «Тереховка-Агро». У хозяйства две фермы и молочно-товарный комплекс. Участники выездного совещания обсудили вопросы комплектования сараев и развития молочного производства, компьютеризации процесса доения.

В планах у хозяйства – построить на территории профилакторий до конца второго квартала. Ожидается поставка новой техники. Глава региона поручил рассмотреть также вопрос строительства дополнительного сарая на МТК для перевода стада с других ферм сельхозпредприятия, где организовано привязное содержание.

На данный момент на комплексе получают недостаточный объем молока. Губернатор подверг критике работу хозяйства и поставил конкретную задачу – нарастить среднесуточный удой на корову, усилить работу по заготовке кормов.

