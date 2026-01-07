Губернатор подчеркнул, что после выпадения осадков 6 и 7 января проделана большая работа по расчистке улично-дорожной сети от снега. Наибольшее количество осадков выпало в Гомельском, Добрушском, Ветковском, Кормянском, Рогачевском районах. В южных районах снегопады были меньше.

«На сегодняшний день ситуация стабильная, — подчеркнул Иван Крупко, — в области расчищены все основные автодороги, обеспечен подъезд к социальным объектам.

Коммунальные и дорожные службы продолжают расчищать дворовые территории, периферийные участки дорог и улиц».

Гомельщина официально