В мероприятии также приняли участие директор Буда-Кошелевской детской школы искусств, депутат райсовета Людмила Ветошкина и инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Александр Хацулев.

Сергей Анатольевич разъяснил ключевые аспекты Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, подробно остановившись на темах, которые непосредственно касаются сферы образования и воспитания подрастающего поколения. Он подчеркнул, что инвестиции в образование и всестороннюю поддержку семьи являются ключевыми приоритетами государственной политики. Особый акцент был сделан на главном посыле Главы государства о личной ответственности каждого. «Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Прежде чем критиковать других, на себя посмотрите. Смотрите, что в жизни вы сделали и что не сделали, что вам предстоит сделать», – отметил Сергей Халдай, процитировав слова Президента страны. Ведь именно качественный труд каждого на своем месте является основой для уверенного социально-экономического развития в предстоящей пятилетке.

О сложной оперативной обстановке, связанной с увеличением числа пожаров в районе, проинформировал Александр Хацулев. Одной из распространенных причин происшествий он назвал нарушение правил эксплуатации печного отопления. Александр Анатольевич подробно остановился на требованиях безопасности: наличии предтопочного металлического листа, исправной дверцы, необходимости побелки дымохода. Также призвал не оставлять без присмотра электроприборы, особо акцентировал внимание на важности не только установки автономных пожарных извещателей, но и регулярной проверки их работоспособности, своевременной замены батареек. «Часто при посещении жильцов мы видим, что АПИ есть, но уже не работают. Эта ложная уверенность в безопасности может стоить жизни», – обозначил инспектор.

В рамках тематического года Людмила Ветошкина напомнила о выдающемся вкладе женщин в развитие страны – от просветительницы Ефросинии Полоцкой до героя Великой Отечественной войны Галины Докутович, современных достижений спортсменок и, конечно, первой женщины-космонавта Республики Беларусь Марии Василевской. «Объявление 2026-го Годом белорусской женщины – не просто красивая фраза, а знак глубокого уважения и признания, который откроет новые горизонты и вдохновит на конкретные дела», – резюмировала Людмила Николаевна.

Для гостей провели экскурсию по учреждению образования, ознакомив их с организацией воспитательного процесса и материально-технической базой. В центре действительно для воспитанников созданы комфортные и безопасные условия пребывания. Особо отметили работу коллектива — профессионализм и душевную теплоту воспитателей, чей ежедневный труд лежит в основе гармоничного развития детей.

Елизавета Малая

Фото автора