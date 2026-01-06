Сергей Анатольевич обозначил основные тезисы из Послания белорусскому народу и Национальному собранию Президента страны. Он напомнил слова Главы государства о необходимости дальнейшего развития малых населенных пунктов, соблюдения трудовой дисциплины. Данные факторы помогают в формировании сильной экономики.

– Как сказал Александр Григорьевич Лукашенко, главное для нас – качественно выполнять свои обязанности на рабочих местах. В этом случае экономика страны станет крепче, – подчеркнул делегат ВНС. – Собрание продемонстрировало высокую готовность белорусов к любым вызовам и показало, что направления развития страны выбирать может только наш народ. Что касается Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, то это дорожная карта, которая задает вектор развития всей страны. За каждой цифрой и каждым направлением этого документа – будущее белорусов, в том числе жителей нашего района. Наступившая пятилетка – это время конкретных дел для каждого из нас.

Работникам школы Сергей Халдай рассказал о социально-экономическом развитии района, отметив выполнение большинства прогнозных показателей и заданий соцэкономразвития, появление новых субъектов хозяйствования, рост заработной платы.

На встрече обсуждалась и тема безопасности детей в свободное от учебы время. Сергей Анатольевич призвал работников школы в очередной раз напомнить учащимся о запрете выхода на тонкий лед и быть более внимательными на дорогах в связи с непростыми погодными условиями.

В завершение мероприятия Сергей Халдай поздравил коллектив учреждения образования с наступающим Рождеством и пожелал крепкого здоровья, успехов.

Евгений Коновалов

Фото автора