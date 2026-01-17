Сергей Анатольевич рассказал об основных тезисах, прозвучавших на Всебелорусском народном собрании, отметив, что государство сегодня многое делает для своих граждан. И во главе принятой на ВНС Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы также стоит благополучие жителей страны. Поэтому в программе первый приоритет – это демография: сохранение населения, продолжительности жизни через систему здравоохранения, статуса института семьи.

В ходе встречи Сергей Халдай поблагодарил жителей сельсовета за то, что они вышли на субботник и очистили от снега придомовые территории, пешеходные дорожки. Отдельные слова признательности – депутату Александру Немцеву, который на собственном тракторе очищал дорогу в поселке Красный Свет. Глава депутатского корпуса акцентировал внимание и на необходимости соблюдения скоростного режима на дорогах.

Во время диалога жители Гусевицы поинтересовались, когда будет решена проблема с качественным водоснабжением. Как рассказал принимавший участие во встрече начальник цеха ЖКХ Буда-Кошелевского района филиала «Жлобинводоканал» КПУП «Гомельводоканал» Игорь Минов, в феврале 2026 года будет сдана в эксплуатацию станция обезжелезивания. Она позволит решить имеющиеся на данный момент проблемы с качеством воды.

Также в процессе работы на территории сельсовета Сергей Халдай посетил Гусевицкую школу, где пообщался с руководством и ознакомился с материально-технической базой учреждения образовнаия.

Евгений Коновалов

Фото автора