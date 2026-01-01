Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Новым 2026 годом!

В эти праздничные дни мы подводим итоги, ставим новые цели и с большой надеждой смотрим в будущее.

Уходящий год был насыщенным и плодотворным, запомнился яркими событиями и судьбоносными решениями. Убедительная победа на президентских выборах Александра Григорьевича Лукашенко стала свидетельством всенародной поддержки проводимого им мудрого курса, в основе которого — забота о человеке, справедливость, суверенитет и национальные интересы. Отдав свои голоса за действующего Главу государства, мы в очередной раз продемонстрировали наши сплоченность и единство.

На Всебелорусском народном собрании утверждена Программа социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Беларусь — наш общий дом, и то, как мы будем жить завтра, зависит от каждого. Время выбрало нас, и это время конкретных дел!

Пусть 2026 год будет наполнен новыми свершениями и достижениями, а рядом всегда будут надежные друзья и единомышленники. От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья и счастья, исполнения самых заветных желаний и праздничного настроения.