Обстановка в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории Республики Беларусь в настоящее время во многом связана с использованием глобальной сети Интернет в качестве специфического канала наркоторговли.

Широкие возможности анонимного приобретения психоактивных средств с использованием телекоммуникационных устройств в сети, а также участия в сбыте наркотиков получают дети и подростки.

В настоящее время стандартные приемы профилактики становятся малоэффективными, т.к. мы имеем дело со своеобразной молодежной субкультурой. тесно связанной с виртуальным пространством и дистанционным общением. Деятельность и развитие такого интернет-сообщества со временем создало благоприятные условия для зарождения некой сетевой среды, где индивиды могут пользоваться средствами общения, вести определенную трудовую деятельность, приобретать и продавать товары и услуги, oбучаться, пользоваться развлекательными сервисами.

Этим обстоятельством и пользуются хозяева интернет-магазинов по продаже наркотических средств и психотропных веществ, набирая новых закладчиков и курьеров из числа несовершеннолетних. Они предлагают не только хорошо оплачиваемую paбoтy, не требующую больших физических и временных затрат, но и связанную с использованием привычных гаджетов и Интернета, дающих ложное чувство безопасности и застрахованности от задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Первые предложения о трудоустройстве проходят в основном в социальных сетях и мессенджерах путем рассылки сообщений о высокооплачиваемой paбoтe. Также существует система, работающая по принципу финансовой пирамиды, кода за каждого вновь приведенного работника нашедшему полагается денежная премия. В данном случае вербовщиками выступают уже сами дети и подростки. После получения согласия дальнейшее общение проходит в одном из мессенджеров, чаще всего в Telegram, здесь же происходит обучение методам конспирации и основным приемам работы. В дальнейшем потенциального работника выясняется, в каком регионе он готов работать, обсуждается зараfiотная плата, условия и варианты ее выплаты.

Пoсле этого будущий закладчик либо вносит залог за получаемый наркотик (ранее оговоренное количество психотропного вещества), либо получает его в долг, предоставляя полную копию своего паспорта.

Иногда в качестве проверок либо возможности получения заработка администраторы интернет-магазинов предлагают несовершеннолетним попробовать себя в качестве «трафаретчиков». Трафаретчики — лица, которые работают на Интернет-магазин по сбыту наркотических средств и психотропных веществ. Чаще в ночное время суток при помощи трафарета и аэрозольного баллончика наносят надписи на стенах зданий, остановках, на которых указан аккаунт Интернет-магазина по продаже наркотиков либо предложение о paбoтe на наркомагазин. За такую paбoтy трафаретчики получают денежное вознаграждение в зависимости от количества нанесенных надписей.

Таким образом, изначально необходимо принимать меры к отслеживанию активности несовершеннолетних в сети: с кем они переписываются, что ищут с помощью поисковых систем. Это можно делать как путем непосредственного доступа к телефонному аппарату с ведома ребенка, так и с помощью программы родительского контроля (большое количество таких приложений совершенно бесплатно и находится в свободном доступе для скачивания).

Дело в том, что большинство используемого наркосбытчиками программного обеспечения имеет специфические функции и не используется рядовыми законопослушными пользователями. Так, наркосбытчики активно используют наборы различных криптографических мессенджеров (VIPole, Telegram, Xabber, Wickr, WeChat, Signal), VРN-сервисы (виртуальные частные сети), анонимные браузеры, выделенные серверы, также ресурсы (фотохостинги, файлообменники) для хранения фотографий с изображениями расположения наркотиков.

В целях сохранения анонимности и скрытости противоправной деятельности стал приобретать популярность анонимный браузер TOR, «луковый роутер», работающий в теневом сегменте Интернета (DarkNet) и позволяющий пользователям не быть замеченными и уязвимыми. Это система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение. Суть работы данного браузера заключается в том, что он позволяет гражданам посещать сайты, заблокированные на территории страны проживания, путем замены IP адреса. оставаясь при этом незамеченными.

Если у ребенка вдруг в телефоне появились приложения, позволяющие определять GPS-координаты и накладывать их на фотографии (например, NoteCam или его аналоги), стоит уделить этому пристальное внимание, т.к. данное программное обеспечение на 90% используется исключительно сбытчиками наркотиков. Согласитесь, что никто в обычной жизни не будет накладывать координаты с указанием широты, долготы, высоты над уровнем моря и погрешности на фотографию понравившегося пейзажа или живописного дерева.

Что касается оплаты, то в настоящее время использование электронных кошельков при организации сбыта наркотиков становится менее актуальным в связи с тем, что финансовая составляющая наркобизнеса в основном переориентировалась на криптовалюту, которая не имеет физического выражения, ее эмиссию никто не регулирует и не контролирует. Криптовалюта выпускается непосредственно в сети и никак не связана ни с какой-либо обычной валютой, ни с любой государственной валютной системой. Все операции с криптовалютой фактически обезличены. Но, образно говоря, сладостей за криптовалюту не купишь, ее надо менять. а это тоже делается в виртуальном пространстве.

Начальник отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома Александр Иванович Мисников