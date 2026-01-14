Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе:

не пейте спиртного;

не курите на морозе;

носите свободную одежду;

не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа;

на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом;

не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений — колец, серег и т.д;

вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т.д;

если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль;

прячьтесь от ветра — вероятность обморожения на ветру значительно выше;

не выходите на мороз с влажными волосами после душа.

Нужно учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки. Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться.

Лучший способ выйти из неприятного положения — это в него не попадать. Если вы не любите экстремальные ощущения, в мороз старайтесь не выходить из дому без особой на то необходимости.





mchs.gov.by