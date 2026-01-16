По словам помощника прокурора Ивана Кольчевского, родители должны проводить с детьми беседы на знание основ безопасности жизнедеятельности с учетом нынешней высокой температуры воздуха, а также контролировать, где они находятся.

– Зимой ребята придумывают много игр. Однако не все из них являются безопасными. Обязанность родителей – напоминать детям о правилах, соблюдение которых сделает пребывание на свежем морозном воздухе приятным и без последствий для здоровья. Например, говорить об опасности катаний на тюбингах, о том, как надо идти по гололеду, чтобы не упасть, а также о том, как следует вести себя на замерзших водоемах, – отметил помощник прокурора.

Чтобы дети не замерзли, их одежда должна соответствовать температурному режиму. К тому же родителям не стоит забывать, что на улицах рано темнеет. Соответственно, дети должны носить световозвращающие элементы. Это прописано в подпункте 17.1 Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 №551.

Именно родители в первую очередь отвечают за здоровье ребенка и его благополучие.