Комитетом госконтроля Гомельской области в 2 магазинах Чечерского района и 4 магазинах Добрушского района пресечена реализация 25 кг хлебобулочных и кондитерских изделий, рыбных пресервов, замороженных пицц и блинчиков с истекшими сроками годности от 24 часов до 43 суток, порядка 20 кг замороженных мясных полуфабрикатов и субпродуктов, мучных сладостей, на которые отсутствовали подтверждающие их качество и безопасность документы, были стерты даты производства (на сладости мучные).

В 2 магазинах Добрушского района покупателям предлагались лимоны, хурма, яблоки и томаты с потерей товарного вида (усохшие, с повреждениями кожуры, гнилью и др.).

В 3 магазинах Чечерского района и магазине Добрушского района отсутствовали обязательные к наличию товары (соль, крахмал, яблоки, капуста и др.)

Продукция с истекшими сроками годности, потерей товарного вида, без документов о качестве и безопасности (более 45 кг) изъята с продажи, в отношении виновных начат административный процесс. Для принятия мер реагирования информированы местные органы власти.

Комитет государственного контроля Гомельской области