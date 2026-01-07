Светлое Рождество Христово по праву считается одним из самых великих торжеств. Это праздник мира и душевного спокойствия. Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко рассказал о значимости этого дня для православных христиан и поздравил жителей района с Рождеством:

– Всякий раз, переступая порог Нового года, на душе становится теплее, ведь скоро – Рождество Христово. В истории человечества нет более великого и радостного события, чем пришествие в мир Сына Божия. Он сошел на землю, чтобы даровать людям прощение и Царствие Небесное. И пришел не как знатный человек или грозный царь, а беззащитным младенцем, для которого не нашлось даже крова над головой, лишь жалкая пещера, предназначавшаяся для домашнего скота, и которому предстояло расти в нужде, скитаниях и гонениях.

Если внимательно проследить за евангельской историей, то увидим, что вся жизнь Спасителя – от рождения до Крестной смерти – была исполнена скорбей и различных преследований со стороны собратьев. Однако Господь всех прощал и за всех молился, тем самым учил нас смирению и любви по отношению к ближним. Как сказал святитель Николай Сербский, тот, кто с послушанием и смирением приступит к Господу, тот никогда более не пожелает от Него разлучиться.

Великий праздник Рождества Христова наполнен особым смыслом и отмечается с особым благоговением. Он дарит нам радость и светлые надежды, служит источником непреходящих духовных ценностей, вдохновляющих на милосердные поступки и помогающих глубже постичь смысл евангельских заповедей, в основе которых – безграничная доброта и всепрощающая любовь.

Свет Рождества освещает жизнь каждого человека, напоминает о нашей неразрывной связи со многими поколениями предков, для которых вера, сострадание и справедливость были главными жизненными ориентирами. Побуждает нас творить хорошие дела, наполняет надеждой и любовью. И рождественская ночь для большинства православных христиан – это ночь чудес и исполнения сокровенных желаний. Мы ждем подарков от Господа. Но можем сделать подарок и ему: стать отзывчивее и терпеливее, научимся прощать и делать только добро.

Рождество Христово – это напоминание людям о том, что в лице Иисуса Христа сам Бог приходил на землю, чтобы дать каждому человеку возможность начать новую, чистую и светлую жизнь вместе с Ним.

Дорогие братья и сестры, позвольте поздравить вас с наступающим праздником Рождества Христова! Пусть рождественское настроение не покидает вас на протяжении всего года, вдохновляет на плодотворные начинания. Пусть в ваших семьях неизменно царят здравие, мир и согласие, а благодатный свет Вифлеемской звезды согреет ваши дома теплом, наполнит покоем и уютом.

Елена БЕЛКО

Фото Натальи Логуновой