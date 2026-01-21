Надпись на этикетке «Зроблена ў Беларусi» — фактически гарантия высокого уровня и качества. Наши товары находят миллионы поклонников и в стране, и за рубежом. Создание хорошего продукта — величайший труд и ответственность, а также стремление превзойти не только других, но и самих себя.

Для признания лучшей продукции в Беларуси по инициативе Президента учрежден Государственный знак качества. Таким образом получила продолжение традиция, заложенная еще во времена СССР, которая призвана не только подчеркнуть заслуги людей, вкладывающих в свою работу душу, но и стимулировать дальнейшие свершения, конкуренцию за право обладать высокой наградой.

СПИСОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАКА КАЧЕСТВА в 2025 году

1. Молоко цельное сгущенное вареное с сахаром «Егорка» массовой долей жира 8,5 % в потребительской упаковке (жестебанка) (ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»).



2. Мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике «1962» массовой долей жира в молочной части продукта 12 % (ОАО «Кобринский маслодельно‑сыродельный завод»).



3. Продукт из мяса индейки «Рулет Мясной орех из индейки» копчено‑вареный высшего сорта охлажденный (ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»).



4. Шоколад молочный «Любимая Аленка» (СОАО «Коммунарка»).



5. Качели садовые «Александрия» (ОАО «Ольса»).



6. Плед умягченный полульняной (РУПТП «Оршанский льнокомбинат»).



7. Комбайн зерноуборочный самоходный GS12А1 (ОАО «Гомсельмаш»).



8. Дизельный двигатель MMZ‑3LD (ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»).



9. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 6 — 330 кВ (ООО «Производственное объединение «Энергокомплект»).



10. Машина для внесения пылевидных химмелиорантов МШХ‑9 (ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»).



11. Погрузчик универсальный AMKODOR W500C (ООО «АМКОДОР‑МАШ» — управляющая компания холдинга»).



12. Легковой автомобиль марки BELGEE модели X50 (СЗАО «БЕЛДЖИ»).

«ЕГОРКА» — ЗАКОНОДАТЕЛЬ ВКУСНОЙ МОДЫ

Молоко цельное сгущенное вареное с сахаром «Егорка» с массовой долей жира 8,5 процента — любимое лакомство многих, и не только детей. Нежно‑пластичное, с выраженным карамельным цветом и вкусом, узнаваемое на каждой полке. Коллектив комбината по праву гордится качеством этого продукта. «Егорка» — отличное дополнение в качестве начинки для пирожных и тортов, к белому хлебу, как самостоятельный десерт, топинг для мороженого или кофе. Это полностью натуральный продукт, производимый из высококачественного сырья без искусственных добавок по непрерывной технологии сгущения молока. Кстати, эта уникальная технология была внедрена именно в Рогачеве впервые в СССР и мире, что делает «Егорку» не просто лакомством миллионов, а эталоном качества и традиций.

ЛАКОМСТВО ИЗ ДЕТСТВА

Знак качества теперь есть и у любимого мороженого пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике «1962» от ОАО «Кобринский маслодельно‑сыродельный завод». Директор предприятия Руслан Чиботарь уверен: качественный и полезный продукт можно создать лишь в том случае, если при его изготовлении использовать качественное сырье. В составе лакомства — только натуральные ингредиенты. Это и есть формула успеха.

— Мы искренне рады, что вкус и качество нашего мороженого получили государственное признание,

— отметили на предприятии. — Благодарим наших покупателей и команду: эта победа — общая!

Кстати, сладкую фишку Кобрина знают далеко за пределами Беларуси. Вкус настоящего сливочного пломбира высоко оценили даже китайские потребители.

РУЛЕТ ИЗ ИНДЕЙКИ: НЕОБЫЧНО И ПОЛЕЗНО

Настоящий деликатес, за короткое время полюбившийся многим, на ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» готовят из мякоти бедра индейки с применением минимального количества пищевых добавок.

— Высокая награда подтверждает, что мы изготовили очень вкусный, качественный, оригинальный продукт,

— считает главный технолог по переработке Марина Лещевич. — Это особенно ценно еще и потому, что диетическое, гипоаллергенное и питательное мясо индейки, богатое белком и витаминами, с низким содержанием жира и холестерина только набирает популярность в нашей стране. Рецептуру разработали сами. Рулет можно использовать для бутербродов, добавлять в салаты или подавать как холодную закуску. Очевидно, что покупатели его распробовали, ведь продажи в фирменной торговле только растут. Намерены продвигать продукт и за рубежом. У предприятия уже имеется несколько сертификатов халяль, собираемся получить такой и для нашего мясного рулета из индейки, что значительно расширит рынки сбыта.

«ЛЮБИМУЮ АЛЕНКУ» ЛЮБЯТ ВСЕ!

Шоколад «Любимая Аленка» — пожалуй, известнейший бренд легендарной фабрики «Коммунарка» и одна из сладких визитных карточек нашей страны. Напомним, появилась «Аленка» в СССР в 1967 году и быстро завоевала популярность. В немалой степени этому способствовала простая, но яркая упаковка с изображением милой девочки в платочке. После распада Союза кондитерская фабрика позаимствовала изображение, слегка видоизменив внешность девочки. Так, Аленка из Минска приобрела черты белорусской красавицы. В 2000‑х в названии бренда появилось слово «Любимая».

В последние пять лет на фабрике ежегодно производится в среднем 715 тонн шоколада «Любимая Аленка» весом 100 г, 429 тонн весом 200 г и 134 тонны весом 20 г.

Интересный факт: 100‑граммовыми плитками шоколада, произведенными за год, можно выложить расстояние от Минска до столицы Карелии — города Петрозаводска!

В 2025‑м фабрике «Коммунарка» исполнилось 120 лет, и в честь юбилея был выпущен уникальный подарочный шоколад. Дизайн набора рассказывает, как менялась упаковка любимого шоколада в разные годы.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ «АЛЕКСАНДРИЯ» НЕЗАМЕНИМЫ ДЛЯ УЮТА

Директор ОАО «Ольса» Екатерина Богданович рассказала, что качели со Знаком качества разработаны и поставлены на производство в 2021 году силами отечественных конструкторов и маркетологов. Всего в их линейке садовой мебели более 500 моделей.

— В создании своей продукции мы объединяем научные достижения, современные тренды рынка и стильные дизайнерские решения, — дополняет директор. — Могу сказать, что качели «Александрия» незаменимы для создания уюта во дворе. С первых поставок на рынок эта модель завоевала интерес и доверие белорусов. Немало продукции ушло и в Россию, где потребители тоже остались довольны покупкой.

За последние пять лет объем производства и реализации «Александрии» увеличился в четыре раза, экспорт составил более 80 процентов.

ПЛЕД «ПОЛЕ КВЕТАК»: СОЧЕТАНИЕ КОМФОРТА И ЭСТЕТИКИ

Умягченный полульняной плед от РУПТП «Оршанский льнокомбинат» согреет в холод и охладит в жару аж на 4 градуса — такой секрет открыл заместитель генерального директора предприятия по идеологической работе и социальным вопросам Сергей Сидин:

— Плед изготовлен с использованием инновационной котонизированной пряжи, выработанной из высококачественного льняного волокна. Она мягкая, легкая, не имеет утолщений, шишечек, узелков, благодаря добавлению хлопка очень приятная на ощупь. Плед не содержит химических добавок или синтетических волокон, что делает его идеальным для людей с чувствительной кожей или аллергией. Способность регулировать теплообмен делает товар универсальным: в нем комфортно и в жару, и в холод. Также льняные пледы отличают устойчивость к стиранию и долговечность. Кроме того, они не только функциональны, но и элегантны. Благодаря природной текстуре натурального льна и цветовой гамме от нежно‑бежевого до глубоко‑шоколадного плед прекрасно впишется в любой интерьер. Эти пледы и другую продукцию «Поле кветак» широко поставляют в Россию и другие страны ЕАЭС.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS12А1: РЕКОРДСМЕН ПОЛЕЙ

GS12А1 — одна из востребованных моделей в линейке зерноуборочной техники ОАО «Гомсельмаш». Этот самоходный комбайн успешно эксплуатируется в хозяйствах Беларуси и за ее пределами, уверенно справляется с засоренными, высокосоломистыми и влажными хлебами. При этом техника проста и надежна в эксплуатации. С 2006 года выпущено более 26 тысяч комбайнов GS12A1.

Примечательно, что в уборочном сезоне — 2025 в десяти хозяйствах Гомельской области прошли соревнования по максимальному намолоту за 8 часов. Так вот GS12A1 установил рекорд области: 212 тонн зерна!

За день комбайн убирает 40 — 50 га, намолачивает 120 — 150 тонн зерна в сутки. Важна и его экономичность: расходуя литр топлива, эта техника намолачивает до 400 кг зерна. На предприятии отмечают безусловные преимущества модели‑лауреата: высокий уровень инженерных решений, надежность конструкции и соответствие потребностям современной аграрной отрасли.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ MMZ‑3LD — СТАБИЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ

Генеральный директор Минского моторного завода Александр Ботвинник подчеркивает: присвоение продукции Государственного знака качества — не только высокая награда и признание, но и мощный стимул двигаться дальше:

— 3LD — это результат глубокого инженерного анализа, современных технологий и огромного опыта нашего коллектива. Мы создавали двигатель, который будет работать стабильно, экономично и безотказно в самых разных условиях.

По словам главного конструктора ММЗ Михаила Клессо, двигатель демонстрирует надежность в любых условиях: конструкция рассчитана на длительную работу под высокими нагрузками и в сложном климате. Экономичность достигается за счет оптимизированного расхода топлива, что делает двигатель выгодным решением для сельскохозяйственной, коммунальной и промышленной техники. Простота обслуживания обеспечивается продуманной конструкцией и удобным доступом к основным узлам, что снижает затраты на сервис. Универсальность позволяет использовать 3LD в широком спектре машин и механизмов, делая его востребованным в разных отраслях.

КАЖДЫЙ МЕТР КАБЕЛЯ СООТВЕТСТВУЕТ ВЫСОЧАЙШИМ СТАНДАРТАМ

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 6 — 330 кВ — гордость предприятия, заверяют в ООО «Производственное объединение «Энергокомплект». Это не просто продукт, а инженерное решение. Запатентованная монолитная жила снижает потери электричества и идеальна для влажных и обводненных грунтов. Применение таких кабелей ведет к снижению стоимости строительства. Они имеют более низкую емкость, что позволяет увеличить количество кабельных линий на подстанции без капитальных вложений. Трехжильная конструкция уменьшает сроки сооружения и испытаний линии, позволяет экономить пространство кабельной трассы. А уникальный легко отделяемый слой — это революция в монтаже, защищающая изоляцию и время заказчика.

Большой популярностью кабель пользуется за рубежом: он поставляется более чем в 35 стран Европы, Азии и Африки, удельный вес экспортных поставок достиг 35 процентов.

МШХ‑9 — УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС

Машина для транспортирования и поверхностного внесения пылевидных химических мелиорантов МШХ‑9, выпускаемая ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», может применяться во всех зонах земледелия, кроме горных районов, для внесения основных доз минеральных удобрений и сыромолотого доломита. Она имеет два типа разбрасывающих механизмов — штанговый и центробежный. МШХ‑9 агрегатируется с колесными тракторами не ниже 3‑го тягового класса.

На предприятии подчеркивают: это уникальный продукт на территории не только Беларуси, но и стран ЕАЭС. Весь объем выпускаемых машин поставляется на экспорт в Россию и Казахстан.

Машина разработана в тесном сотрудничестве с РУП «Научно‑практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» при реализации инновационного проекта «Создание дополнительных возможностей производства, заготовки кормов и внесения удобрений на базе энергонасыщенных тракторов и самоходных шасси» Государственной программы инновационного развития.

AMKODOR W500C — ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ГИГАНТ

Начальник центра перспективного развития ООО «АМКОДОР‑МАШ» — управляющая компания холдинга» Виталий Пышинский подчеркивает, что AMKODOR W500C — флагман новой линейки универсальных погрузчиков и представляет собой значительный шаг вперед в плане воплощения конструкторских решений и создания комфортных и безопасных условий труда оператора:

— Машина получила трансмиссию нового поколения, увеличенную грузоподъемность до 5 тонн, вместительный ковш объемом 3 кубических метра. Эксплуатационная масса погрузчика возросла, улучшились динамические характеристики, что напрямую отражается на производительности и эффективности работы. Увеличенный до 250 литров объем топливного бака обеспечивает более продолжительную работу без дозаправки, что особенно важно при интенсивной эксплуатации в коммунальной, строительной и промышленной сферах.

Сегодня AMKODOR W500C успешно запущен в серийное производство. О востребованности данной модели свидетельствует высокий интерес со стороны заказчиков на рынке ЕАЭС.

BELGEE X50: ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Машина вышла на рынок в 2024 году, а уже в 2025‑м стала поистине народной, причем не только в Беларуси, но и в России.

— X50 — кроссовер городского типа. Это наиболее сбалансированная машина, которая по своим параметрам является флагманской в номенклатуре завода,

— отмечает директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский. — В прошлом году в Беларуси было продано 11,6 тысячи этих машин. Это первая модель, выпущенная под отечественным брендом, — приобретена лицензия на выпуск данной марки. Проведены серьезные работы по локализации. Используются шины, диски, стекла, аккумуляторы, электронные блоки экстренного вызова, крупногабаритные пластмассовые детали, бамперы, произведенные в Беларуси и России.

Компакт‑кроссовер оснащен турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Во всех комплектациях устанавливается роботизированная 7‑ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением и масляной ванной. В ходе испытаний КПП показала ресурс более 350 тысяч километров.

