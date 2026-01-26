РЦЭ покажет, насколько ребята готовы к решающему испытанию, подводящему итог обучения в школе. Проверить свои силы им предлагается по любому из предметов на выбор — русскому или белорусскому языку, физике, математике, химии, биологии, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), истории Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведению, географии. Участие в РЦЭ примет около 58,5 тысячи 11‑классников.





Главное — внимательность

Репетиционный централизованный экзамен в точности повторяет испытание, которое ждет выпускников в мае, поэтому к нему стоит подойти ответственно. Чем быстрее абитуриент разберется в организационных моментах, тем проще ему будет сосредоточиться на самих заданиях, считает заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова:

— Общие принципы проведения репетиционного централизованного экзамена сформулированы и опробованы, учтены все нюансы. Школьники и родители могут быть уверены: все пройдет на высоком уровне. Глобальных изменений в процедуре РЦЭ, как и в ЦЭ, в сравнении с прошлым годом нет. На РЦЭ ребятам будут предложены задания по уровню сложности идентичные заданиям ЦЭ.

Вместе с тем есть нюанс, связанный с оформлением бланков, акцентировала эксперт:

— Раньше в бланке ответов указывались серия и номер паспорта. Теперь же — идентификационный номер: буквенно-цифровой код, упрощающий обработку данных в информационных системах.

Место действия

РЦЭ проведут в 144 пунктах по всей стране, организованных на базе вузов, колледжей, гимназий и школ. Больше всего 11‑классников примет БГУ. Пробные испытания в университете пройдут 3305 ребят из 48 учреждений общего среднего образования Фрунзенского района Минска. Самые массовые предметы по количеству зарегистрировавшихся на РЦЭ в вузе: русский язык — 1167 человек, математика — 797. Для удобства участников репетиционного централизованного экзамена во всех аудиториях предусмотрены настенные часы.

Давайте без опозданий

Начало репетиционного централизованного экзамена — 11:00. Участникам нужно прибыть в пункт проведения не позднее чем за 30 минут до старта, имея при себе паспорт, пропуск и черную гелевую или капиллярную ручку.

Шпаргалкам — строгое «нет»

Проносить в аудиторию любые информационные материалы запрещено. За списывание грозит удаление с экзамена. А ведь пройти РЦЭ повторно нельзя.

Еще более серьезные последствия — после инцидента на ЦЭ: если учащегося попросят покинуть аудиторию, прийти снова на экзамен сможет только в августе. Аттестат об общем среднем образовании получит, но вступительная кампания в учреждения высшего образования к этому времени уже будет завершена.

Как и в прошлые годы, мобильные телефоны ребята оставляют до входа в аудиторию в специально выделенном месте. На всей территории пункта ЦЭ пользоваться ими запрещается.

Но есть и нововведение, на котором сделала акцент Ирина Каржова:

— Участники РЦЭ и ЦЭ, которые в течение учебного года использовали смартфоны с программным обеспечением для контроля состояния здоровья, допускаются в аудиторию проведения испытаний с ними. Дополнительные медсправки не требуются: информация о необходимости использования таких устройств вносится учреждением образования при регистрации.

В этом году уточнены и требования к калькуляторам: ими можно пользоваться на экзаменах по химии и физике. Допускается только простой однострочный, с помощью которого выполняются только арифметические действия (сложение, вычитание, деление, умножение, извлечение квадратного корня из числа), операции с процентами, вычисление обратной величины.

— Отдельно хотелось бы обратить внимание, что участникам РЦЭ и ЦЭ запрещено выносить из аудиторий и пункта проведения ЦЭ экзаменационные материалы, листы для рабочих записей, письменные заметки, в том числе с содержанием тестовых заданий на любом носителе, — дополнила Ирина Каржова.

Кстати, с РЦЭ в 2025-м удалили пять участников. Одного из них, сдававшего математику, — из-за наличия смарт-часов.

Добраться без сюрпризов

Доставка учащихся к пункту проведения РЦЭ будет организована централизованно, в сопровождении педагогов учреждения образования. Те, кто учится в сельской местности, приедут на школьном автобусе, учащиеся городских школ, как правило, на общественном транспорте. На входе пункта РЦЭ ребят встретят волонтеры и объяснят, куда двигаться дальше. Предусмотрены также таблички-указатели, которые помогут сориентироваться в поисках нужной аудитории.

Рассадка с умом

За каждым пунктом РЦЭ закрепляются учащиеся конкретных учреждений образования. Распределение по аудиториям автоматическое и происходит накануне, а конкретное место учащемуся выпадает путем жеребьевки. Подсмотреть ответы у соседа не получится: рассадка осуществляется так, чтобы рядом не оказались участники с одним и тем же вариантом теста.

Педагоги и уполномоченные лица распределяются по кабинетам непосредственно в день экзамена. В каждой аудитории необходимо присутствие не менее трех человек. К слову, с этого года в аудитории не должно быть учителей, преподающих предмет, по которому проводится РЦЭ.

Точный подсчет

После того как результат экзамена придет в личный кабинет абитуриента, можно самостоятельно его перепроверить: на сайтах РИКЗ и Министерства образования представлены специальные шкалы перевода баллов.

С прошлого года ребята также видят в личном кабинете копии своих бланков, где есть их ответы.

«Организация продумана до мелочей»

Пункты РЦЭ готовятся принять абитуриентов

Успех на экзамене зависит не только от уровня знаний школьника. Высокому результату способствуют и комфортные условия проведения испытаний. Так, четкая и слаженная работа коллектива БГУ — одного из крупнейших пунктов сдачи испытаний — обеспечивает главное: РЦЭ, а позже и ЦЭ здесь проходят в штатном режиме.

— Организация продумана до мелочей, — подчеркивает проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Виктор Кочин.

— Ребята приезжают централизованно, вместе с учителями. Это позволяет исключить субъективные факторы вроде опозданий из-за пробок, несработавшего будильника, путаницы с адресом пункта сдачи экзамена. Школьники не забывают паспорта, ведь педагоги все контролируют. А это важно: никакой другой документ для пропуска на экзамен не подходит. Разве что справка об утере паспорта.

Не растеряться на входе в здание участникам экзамена помогают волонтеры — как правило, из числа студентов или преподавателей вуза. Они сверяют паспортные данные со списками, отвечают на любые организационные вопросы. В аудиториях с участниками РЦЭ взаимодействуют педагоги — показывают, как заполнять бланки, помогают найти свое место.

— Обеспечиваем слепую рассадку, что исключает возможность выбрать место по желанию. Таблички с номером ряда и места расставлены заранее, — дополняет Виктор Кочин.

Школьник забыл ручку? Такое бывает — в пункте есть запасные. Найдется также необходимый для химии и физики калькулятор. Всегда в наличии вода. Щепетильный вопрос: что делать, если во время экзамена нужно отлучиться в уборную? По правилам туда и обратно учащегося сопровождает организатор. Такая мера предосторожности исключает помощь с заданиями извне.

На время экзаменов в вузе дежурят медработники. Окажут первую помощь. При необходимости выпишут справку, по которой школьник может сдать его в резервный день. Правда, касается опция только ЦЭ.

Списать самому или помочь другому не получится, также подчеркивает спикер:

— Процесс сдачи РЦЭ и ЦЭ приобретает предельную прозрачность. От себя порекомендовал бы ребятам помнить простой постулат: полагаться нужно только на себя. Если знания есть, каждый их обязательно продемонстрирует.

«Тройка — синий, восьмерка — фиолетовый»

Школьница из Минска рассказала о собственной схеме запоминания важных исторических дат и о том, почему зубрежка не работает

Одиннадцатиклассница столичной средней школы № 4 Варвара Томина — одна из тысяч ребят, которые в этом году будут сдавать централизованный экзамен. Девушка мечтает о творческой специальности. На РЦЭ намерена проверить свои знания по истории Беларуси в контексте всемирной истории. Узнали, какую тактику Варвара для себя избрала при подготовке и много ли времени тратит на изучение предмета.

К поступлению в вуз школьница готовится основательно — решает тесты, занимается с репетитором. Считает, время подтянуть знания пока есть, но стоит поднажать. Участие в РЦЭ для нее — возможность увидеть свой уровень и понять, есть ли пробелы в знаниях:

— РЦЭ жду с большим интересом. История Беларуси в контексте всемирной истории — предмет непростой, с множеством дат и событий. Хочу себя испытать. Интересно, встретятся ли вопросы, на которые не смогу ответить даже частично. Если да, будет повод задуматься.

Варвара Томина.

Варвара разработала собственную схему запоминания:

— У меня творческое мышление: цифры ассоциирую с цветом. Тройка — синий, восьмерка — фиолетовый, пятерка — красный, единица — желтый. Таким своеобразным цветовым кодом прописываю в голове исторические даты. Некоторым людям, слышала, помогают шутки, мемы. А вот зубрежка, уверена, не работает.

Время, которое удается уделить истории, каждый день разное. Рекорд — пять часов. Прогрессу в изучении предмета Варвара обязана школьной учительнице. Уроки, считает, — это фундамент, опираясь на который получается выстроить прочный дом знаний.

— Все складывается по кирпичику, — рассуждает девушка. — Полезную и интересную информацию можно черпать везде, было бы желание. Идеальным результатом по истории на РЦЭ, а потом и на ЦЭ для себя считаю 90 баллов. В будущем вижу себя студенткой БГУКИ. Очень хотелось бы поступить на бюджет. Ради вуза мечты стоит постараться!

АКЦЕНТ

На химии и физике можно пользоваться только простыми однострочными непрограммируемыми калькуляторами с базовыми операциями. На математике калькуляторы запрещены.

КСТАТИ

График проведения ЦЭ и ЦТ утвержден Министерством образования. Сроки таковы:

26 мая — ЦЭ и ЦТ (предмет на выбор);

29 мая — ЦЭ и ЦТ по белорусскому и русскому языкам;

2 и 5 июня — ЦТ.

Резервные дни сдачи ЦЭ частично совпадают с резервными днями сдачи ЦТ — 20 июня (предмет на выбор) и 22 июня (белорусский и русский языки).

Записались и не пришли

По каким причинам школьники пропускали РЦЭ



В репетиционном централизованном экзамене прошлого года приняло участие 55,4 тысячи учащихся (98,4 процента от зарегистрированных). По уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, оздоровление) не явились 908 человек — 1,6 процента. В том числе из-за болезни — 695 человек, или 76,5 процента, спортивных соревнований — 72 человека, или 7,9 процента, 33 человека находились на оздоровлении (3,6 процента).

Цифры радуют

Количество участников РЦЭ растет



Первый РЦЭ состоялся в 2023‑м. В нем приняло участие более 52 тысяч человек — 115 ребят набрали 100 баллов, средний балл по всем учебным предметам составил около 50. В 2024‑м испытание прошли 53,8 тысячи учащихся. Количество стобалльников выросло — максимальный результат получили 223 человека. Результаты прошлогоднего РЦЭ таковы: количество участников составило 55,4 тысячи, 100 баллов получили 133 выпускника, средний балл — около 60.

sb.by