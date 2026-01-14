Как отметил глава региона, в 2025 году холдинг отработал уверенно, произведено продукции на сумму порядка 3 миллиардов рублей, а география поставок увеличилась на восемь новых рынков и достигла 30 стран мира. Выполнены ключевые показатели социально-экономического развития:

«Однако это не потолок и не повод для самоуспокоения. Вопрос по своей сути выходит далеко за рамки развития одного предприятия. Это стратегия развития мясо-молочной отрасли в целом, обеспечение продовольственной безопасности нашего региона».

Участие в заседании принимают помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

Гомельщина официально