Сотрудники районного отдела по ЧС, выполняя поставленные задачи каждый в своем направлении, едины в одном: их служба направлена на сохранение человеческих жизней и материальных благ.

Из рядовых – в офицеры, но карьерный рост – не главное

Судьбоносное и вполне осознанное решение принял для себя в недавнем прошлом мастер газодымозащитной службы Гомельского городского отдела МЧС Евгений Леонов и с 1 декабря 2025 года возглавил ПАСП №11 в Дербичах. К слову, предыдущей работе он отдал без малого двадцать лет, изучил все ее тонкости и действительно, по словам коллег, был мастером своего дела. Однако, как признается мой собеседник, чтобы избежать синдрома выгорания, хотелось применить свои силы и знания в другом направлении, но также в системе МЧС. И предложение руководить пожарным аварийно-спасательным постом было очень своевременным.

Лейтенант внутренней службы Евгений Леонов делится: если на предыдущем месте работы у него было одно направление – ремонт и тестирование оборудования, с которым спасатели работают в непригодной для дыхания среде, то в нынешней должности их множество. Помимо общей организации работы поста, в его задачи входят: поддержание боевого духа в подразделении, обучение и поддержка молодых кадров. К последним – особое внимание, ведь молодые спасатели – это завтрашний день службы в целом.

Под началом Евгения Валентиновича – 14 человек, работающих в три смены. «Приняли сразу. Возможно оттого, что я такой же деревенский парень, родился в д. Лопатино Гомельского района, а сельчане более простые и сговорчивые в общении, – отмечает спасатель. – Но принцип «дружба дружбой, а служба службой» действует в нашей работе всегда, поэтому ко всем, независимо от званий и должностей, абсолютно одинаковые требования». Слаженная команда ПАСП №11 обеспечивает безопасность и выезжает на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории Николаевского и Рогинского сельсоветов, а это 22 населенных пункта. Нередко наши спасатели спешат на помощь коллегам из Рогачевского, Кормянского и Чечерского районов.

В рядах МЧС Евгений Леонов с сентября 2006-го. Его профессиональную судьбу во многом предопределил отец, проработавший в системе водителем 27 лет. Наказ относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе, взял за основу в работе и жизни и сын. Представитель второго поколения спасателей надеется, что трудовую династию продолжит и его трехлетний сынишка Тимофей, ведь миссия у них важная и благородная – спасать жизни людей.

Профилактика в системе МЧС – неотъемлемое дело

В этом убеждена старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью майор внутренней службы Марина Лукьяненко. В РОЧС она работает с июля 1997 года, после окончания местного аграрно-технического колледжа, потом получила экономическое образование в Белорусском государственном аграрном техническом университете и профильное – в Гомельском инженерном институте МЧС. За годы суть ее деятельности не менялась: рассказывать, обучать, предупреждать.

Трудовой путь начинала в гражданской должности, почти двадцать лет вела этот участок работы самостоятельно. Сегодня Марина Григорьевна работает в тандеме с инспектором Александром Хацулевым, и у них совсем не кабинетная работа. Они выезжают в трудовые коллективы, учреждения образования, встречаются с жителями на собраниях граждан, сельских сходах, проводят мероприятия в местах массового пребывания людей.

«И совсем не для галочки. Обучить основам безопасности жизнедеятельности, настроить собеседника на диалог, чтобы полученная информация осталась в памяти, а в дальнейшем, если возникнет чрезвычайная ситуация, помогла или спасла ему жизнь. Инспекторы – не только интересные рассказчики, ораторы, но и где-то психологи и педагоги. И без творческой жилки у нас никак: придумать, разработать, внедрить», – делится тонкостями профессии Марина Лукьяненко. И добавляет, что с развитием цифровых технологий с населением они взаимодействуют не только через встречи и статьи в газетах, но и посредством интернет-ресурсов. Кроме того, инспекторы сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью – активные участники республиканских, областных и районных мероприятий.

Марина Григорьевна отмечает, что немало времени занимает ведение документации. Знание нормативных документов, инструкций, сдача нормативов – это также входит в ее обязанности. И ей, как женщине-офицеру МЧС, никаких скидок не предусмотрено.

На работе товарищ майор – требовательный и исполнительный сотрудник, а дома – заботливая жена и мама. С супругом Виктором Анатольевичем они вместе уже 27 лет, воспитали троих сыновей. Принцип «все делать сообща» в их семье – основополагающий: вместе работать, отдыхать, принимать решения. Думаю, это показательный пример для будущих молодоженов.

Воздух и огонь ему уже подвластны

Водитель ПАСЧ №1 г. Буда-Кошелево Евгений Чудов в должности только несколько месяцев, но со стороны руководства и старших товарищей уже снискал уважение и доверие.

Молодой человек родом из Руденца, окончил Костюковский государственный аграрно-технический профессиональный колледж, где овладел специальностями водителя и тракториста. Азы профессии получил в ПМС, был призван на срочную службу в 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в г. Брест, где прыгал с парашютом, обучался тактике ведения боя и владению оружием. Евгению поступило предложение остаться в Вооруженных Силах и построить военную карьеру, но он никак не мог себя представить вдали от дома. Вместе с тем молодой человек понимал, что свое будущее хочет связать именно с силовыми структурами: охранять безопасность граждан и государства.

Поступив на службу в районный отдел по чрезвычайным ситуациям, Евгений Чудов прошел специальное обучение, приобрел допуск к самостоятельной работе и управлению специализированной техникой. А теперь оттачивает навыки, необходимые водителю: безопасное передвижение, содержание машины в исправном состоянии, работа в команде. И, как отмечает мой собеседник, день ото дня крепнет его мнение о правильности сделанного профессионального выбора.

Стоит отметить, что в РОЧС всегда открыты двери для молодого поколения – будущих водителей, спасателей, для тех, кто принял решение связать свою судьбу с благородным делом. По всем вопросам обучения и трудоустройства можно обратиться в РОЧС по тел. 7-66-12.

В профессиональный праздник, 19 января, ряд сотрудников районного отдела по ЧС получит заслуженные награды профильного ведомства. Грамотой Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь награжден старший прапорщик внутренней службы, старший водитель ПАСЧ №1 Руслан Зорин. Благодарность объявлена старшему прапорщику внутренней службы, старшему инструктору-спасателю ПАСЧ №2 Денису Сизову, старшине внутренней службы, спасателю-пожарному ПАСЧ №2 Александру Овсянкову.

Нагрудным знаком «Выдатнiк» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь за образцовое несение службы, профессиональное мастерство, достижение высоких результатов в служебной деятельности награжден старший прапорщик внутренней службы, старший инструктор-спасатель ПАСЧ №1 Руслан Комаренко.

За значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сфере защиты населения и территорий Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, образцовое выполнение служебных обязанностей юбилейной медали «20 год органам і падраздзяленням па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь» удостоен старший прапорщик внутренней службы, старший водитель ПАСЧ №2 Владимир Маринич.

Прапорщик внутренней службы Денис Поляков, водитель ПАСП №11, и прапорщик внутренней службы Николай Старовойтов, диспетчер центра оперативного управления РОЧС, за значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сфере защиты населения и территорий Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представлены к награждению памятными нагрудными знаками органов и подразделений, подчиненных Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, «165 год пажарнай службе».

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора