Представители Буда-Кошелевского опытного лесхоза — заместитель руководителя организации по идеологической работе Татьяна Павлюкова и главный лесничий Роман Щукин — пришли в гости к воспитанникам Буда-Кошелевского дошкольного лесничества «Друзья природы» при Дошкольном центре развития ребенка райцентра.

Во время встречи они пообщались с ребятами, рассказали им о важности бережного отношения к природе, поздравили детей с прошедшими праздниками и вручили подарки.

Подобные мероприятия имеют огромное значение для формирования экологической культуры у подрастающего поколения и воспитания будущих защитников леса.