8 января состоялся розыгрыш призов конкурса подписки на 1-е полугодие и 1-й квартал 2026 года. Участники прислали 427 квитанций, 32 из которых оказались призовыми.

Список победителей

Машинка для стрижки волос — 46. Левченко А.А.

Утюг — 61. Хмелевский А.В.

Шуруповерт — 52. Нестеренко П.В.

Фен — 8. Ермолинский С.Б.

Блюдо стеклянное для запекания — 234. Манеев А.Н.

Весы напольные — 258. Адарченко Г.В.

Форма для запекания — 67. Умарова А.В.

Кружки:

18. Дятел Н.Н.

45. Мастовская Е.В.

60. Канчер С.А.

65. Маслюк И.С.

137. Лебедев Д.М.

227. Новикова О.И.

231. Васькова В.Н.

253. Жарина Л.Н.

291. Валюшенко Ю.А.

310. Аникеенко М.В.

Блокноты с ручками:

19. Михед А.И.

28. Шубенок О.Н.

38. Титюк О.И.

89. Алексеенко Т.А.

109. Дрозд С.А.

119. Салахов Р.Ф.

181. Ганцевич Н.Н.

190. Усов Ю.В.

210. Беленок В.И.

265. Свердликова О.О.

295. Наконечная А.И.

300. Казак Ю.И.

303. Цехан Т.Н.

333. Якушкин А.Э.