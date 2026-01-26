С 1 февраля в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Так, с 1 февраля по 31 июля 2026 года размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка — Br1000,86 (больше на Br68,95), на второго и последующих детей — Br1143,84 (больше на Br78,80), на ребенка-инвалида — Br1286,82 (прибавка Br88,65).

В Минтруда отметили, что размеры пособия выросли на 7,4%, а также добавили, что пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет пересчитывается два раза в год: с 1 февраля и с 1 августа.