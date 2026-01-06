Крупная бытовая техника:

стиральные машины;

пылесосы, роботы-пылесосы;

посудомоечные машины;

электрические плиты и варочные поверхности;

телевизоры.

Мелкая бытовая техника:

кухонные комбайны;

утюги;

электрические чайники;

мультиварки;

фены для волос;

электрические дрели.

Обращаем внимание, что предметом прослеживаемости является только новая бытовая техника, за исключением телевизоров и стиральных машин.

Справочно. Товары определяются исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС и дополнительным четырехзначным кодом на уровне первого или первого и второго или первого, второго и третьего знака кода по классификатору дополнительной таможенной информации (при их указании).

Обязанности, которые возникают у субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости:

Представлять в программный комплекс «Система прослеживаемости товаров» (ПК СПТ) следующие сведения о товарах, включенных в перечень:

о ввезенных товарах с территории государств – членов ЕАЭС;

о произведенных товарах (в том числе из давальческого сырья (материалов));

об остатках товаров, имеющихся на дату включения их в перечень.

Использовать электронные накладные.

Справочно. Под операциями, связанными с оборотом товаров, понимаются:

отгрузка или получение товаров с мест реализации или хранения по договорам купли-продажи, мены, предусматривающим реализацию и (или) передачу товаров на территории Республики Беларусь и (или) иных государств — членов ЕАЭС;

отгрузка и (или) передача или получение товаров по договорам комиссии, поручения и иным аналогичным договорам, хранения, подряда, финансовой аренды (лизинга), коммерческого займа, оказания логистических услуг, включая отгрузку и (или) передачу или получение товаров с выставок, ярмарок на территории Республики Беларусь и (или) иных государств — членов ЕАЭС;

использование в производстве и (или) транспортировка товаров.

Подробный алгоритм действий субъектов хозяйствования, а также сроки подачи сведений в ПК СПТ размещены на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь – «Главная»/ «Актуальное»/«Прослеживаемость товаров» (https://nalog.gov.by/landing-traceability/)

Пресс-центр инспекции МНС по Гомельской области