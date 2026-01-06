Крупная бытовая техника:
- стиральные машины;
- пылесосы, роботы-пылесосы;
- посудомоечные машины;
- электрические плиты и варочные поверхности;
- телевизоры.
Мелкая бытовая техника:
- кухонные комбайны;
- утюги;
- электрические чайники;
- мультиварки;
- фены для волос;
- электрические дрели.
Обращаем внимание, что предметом прослеживаемости является только новая бытовая техника, за исключением телевизоров и стиральных машин.
Справочно. Товары определяются исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС и дополнительным четырехзначным кодом на уровне первого или первого и второго или первого, второго и третьего знака кода по классификатору дополнительной таможенной информации (при их указании).
Обязанности, которые возникают у субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости:
Представлять в программный комплекс «Система прослеживаемости товаров» (ПК СПТ) следующие сведения о товарах, включенных в перечень:
- о ввезенных товарах с территории государств – членов ЕАЭС;
- о произведенных товарах (в том числе из давальческого сырья (материалов));
- об остатках товаров, имеющихся на дату включения их в перечень.
Использовать электронные накладные.
Справочно. Под операциями, связанными с оборотом товаров, понимаются:
- отгрузка или получение товаров с мест реализации или хранения по договорам купли-продажи, мены, предусматривающим реализацию и (или) передачу товаров на территории Республики Беларусь и (или) иных государств — членов ЕАЭС;
- отгрузка и (или) передача или получение товаров по договорам комиссии, поручения и иным аналогичным договорам, хранения, подряда, финансовой аренды (лизинга), коммерческого займа, оказания логистических услуг, включая отгрузку и (или) передачу или получение товаров с выставок, ярмарок на территории Республики Беларусь и (или) иных государств — членов ЕАЭС;
- использование в производстве и (или) транспортировка товаров.
Подробный алгоритм действий субъектов хозяйствования, а также сроки подачи сведений в ПК СПТ размещены на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь – «Главная»/ «Актуальное»/«Прослеживаемость товаров» (https://nalog.gov.by/landing-traceability/)
Пресс-центр инспекции МНС по Гомельской области