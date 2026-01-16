В Федеральный закон Российской Федерации «Об исполнительном производстве» внесены изменения для граждан Беларуси, которые взыскивают из России:
— алименты на детей;
— возмещение вреда жизни или здоровью (в том числе возмещение вреда в связи со смертью кормильца);
— возмещение ущерба от преступлений.
С 2026 года взыскатели могут указывать реквизиты банковского счета в белорусском банке, куда судебные приставы будут переводить деньги напрямую.
Ранее закон требовал обязательного открытия счета в российском банке.