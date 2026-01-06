В это время милиция Гомельщины усилит контроль за охраной общественного порядка и безопасностью дорожного движения. Наряды Госавтоинспекции приблизятся к местам проведения мероприятий.

Стражи порядка будут ориентированы на оказание необходимой помощи гражданам и регулирование дорожного движения во избежание аварийных ситуаций. В целях безопасности в места проведения праздничных мероприятий запрещен пронос взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, колюще-режущих предметов.

В случае обнаружения бесхозных предметов, подозрительных граждан либо выявления правонарушений, проинформируйте ближайший наряд милиции либо сообщите об этом по телефону 102. Также Вы можете использовать чат-бот МВД «Мы всегда рядом!».

Гомельщина официально