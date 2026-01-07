Стало легче дышать – стало жить веселее,

И морозец с утра, словно в парус ветра.

В день Рождения Христа ближе все и роднее,

Даже те, кто вам руку не подал вчера.

Дождь и слякоть ушли – мы того и хотели,

И в полнеба заря как знамения знак.

Если ближних своих вы простить не успели,

Поспешите, без этого в мире никак.

Добротой согревайте заблудшие души,

Надоумьте того, кто без веры живет.

Где-то колокол бьет, словно сердце. Послушай,

Это снова Господь нас к смиренью зовет.

Да, порой нелегко – со слезами и болью,

Когда ты одинок и свет белый не мил.

Но Господь вновь сердца наполняет любовью

И прощает всё то, чем ты раньше грешил.

В церковь люди идут – Бога нашего дети,

И светло в этот день от январских лучей…

Вспомню мамы слова: «Люди, в Бога поверьте!

А без веры в душе – ты и в жизни ничей!»

Владимир ЗЕЗЮЛИН