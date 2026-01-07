Стало легче дышать – стало жить веселее,
И морозец с утра, словно в парус ветра.
В день Рождения Христа ближе все и роднее,
Даже те, кто вам руку не подал вчера.
Дождь и слякоть ушли – мы того и хотели,
И в полнеба заря как знамения знак.
Если ближних своих вы простить не успели,
Поспешите, без этого в мире никак.
Добротой согревайте заблудшие души,
Надоумьте того, кто без веры живет.
Где-то колокол бьет, словно сердце. Послушай,
Это снова Господь нас к смиренью зовет.
Да, порой нелегко – со слезами и болью,
Когда ты одинок и свет белый не мил.
Но Господь вновь сердца наполняет любовью
И прощает всё то, чем ты раньше грешил.
В церковь люди идут – Бога нашего дети,
И светло в этот день от январских лучей…
Вспомню мамы слова: «Люди, в Бога поверьте!
А без веры в душе – ты и в жизни ничей!»
Владимир ЗЕЗЮЛИН