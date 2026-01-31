Самыми популярными предметами репетиции централизованного экзамена стали русский язык и математика. Об этом журналистам сообщил министр образования Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.





Всего в РЦЭ принимает участие около 58,5 тыс. выпускников 11-х классов по всей стране. «Эта процедура стала для нашей страны традиционной. В первую очередь она направлена на то, чтобы каждый выпускник 11-го класса смог почувствовать себя комфортно в конкретном пункте проведения централизованного экзамена, посмотреть, какой сложности будут задания, почувствовать уверенность в своих силах и увидеть тот уровень знаний, которым он обладает. Самые популярные предметы у нас это русский язык — 17,9 тыс. зарегистрированных, математика — практически 12,9 тыс. и биология 6,9 тыс. выпускников 11-х классов. Нас это очень радует, потому что это говорит о том, что популярен естественно-научный и физико-математический профиль, а это как раз те специалисты, которые нужны нашей стране. Именно в этой области мы ждем самых успешных и самых лучших ребят», — сказал Андрей Иванец.

Для проведения репетиции централизованного экзамена традиционно используется 144 пункта сдачи, из них 30 — на базе учреждений высшего образования и по 57 — на базе колледжей и учреждений общего среднего образования. Задействовано 780 автобусов для подвоза школьников, которые находятся в сельской местности. Руководитель образовательного ведомства отметил, что доставка детей в пункты проведения РЦЭ выполнена в полном объеме, никаких чрезвычайных ситуаций с учетом погоды нет.

Что касается новаций проведения централизованных испытаний в этом году, министр подчеркнул, что базовой и неизменной остается сложность заданий — она полностью соответствует базовому уровню школьных заданий. «Никаких изменений ни в спецификации, ни в сложности тестов не происходит. Это наш принципиальный подход, та задача, которую ставил для нас Президент. Вместе с тем мы видим, что 11-классники иногда меняют паспорта. Для того чтобы они могли использовать свои сертификаты, которые были ранее идентифицированы по номеру паспорта, с этого учебного года мы ввели идентификацию каждого выпускника по идентификационному номеру. Это позволяет абитуриентам вне зависимости от наличия старого или нового паспорта использовать те сертификаты централизованного экзамена и централизованного тестирования, которые они получили ранее. Вторая новация — мы внесли изменения в инструкцию проведения испытаний и регламентировали калькуляторы. Мы уточнили требования к калькуляторам, которые можно использовать при выполнении экзаменационных заданий по химии и физике: простой однострочный калькулятор, который позволяет выполнять только арифметические действия (сложение, вычитание, деление, умножение, извлечение квадратного корня из числа), операции с процентами, вычисление обратной величины, операцию смены знака, выполнять операции с одной ячейкой памяти», — проинформировал Андрей Иванец.

Третье изменение касается выпускников, которые в 11-м классе использовали мобильное устройство для мониторинга состояния здоровья. «Такие ребята допускаются в аудиторию проведения ЦЭ с этими устройствами. При этом дополнительные медицинские справки не потребуются. Информация о необходимости использования таких устройств вносится учреждением общего среднего образования при регистрации как на репетицию централизованного экзамена, так и на сам ЦЭ», — отметил министр.

Контроль за проведением репетиции централизованного экзамена организован полностью в соответствии с инструкцией проведения ЦЭ и ЦТ. В каждой аудитории присутствует необходимое количество педагогических работников. «Родители и учащиеся могут быть абсолютно уверены в справедливости проведения экзаменов и выставления отметок», — добавил Андрей Иванец.