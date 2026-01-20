В рамках приема граждан к губернатору обратилась местная жительница Наталья Петровна. По мнению обратившейся, видеокамеры рядом с ее частным домом, могут отслеживать ее действия, что является вторжением в частную жизнь.

По данным местного РОВД, камеры установлены в целях обеспечения правопорядка, они фиксируют соблюдение правил дорожного движения и не осуществляют съемку участка обратившейся.

Наталью Петровну также интересовали вопросы уборки растительности между смежными участками, строительства водопровода на своей улице. Обратившейся даны подробные разъяснения.

Гомельщина официально