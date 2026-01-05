Несмотря на действующий Закон об ответственном обращении с животными, в Беларуси продолжаются случаи жестокости и бесконтрольного избавления от питомцев. Щенки на улицах Витебска или экзотический паук на детской площадке в Минске, — это не единичные случаи, а симптом более глубокой проблемы: отсутствие культуры ответственности и понимания правовых норм.

Какая ответственность предусмотрена для белорусов за жестокое обращение с животными? И как наказывают тех, кто не стесняется выбрасывать братьев меньших на улицу?

В рубрике МП «Юрист ответит» в теме разбираемся с аттестованным юристом, руководителем юридической компанией Алёной Матиевич.

Юрист про ответственность для владельцев и защиту питомцев от жестокости

В Беларуси вопросы обращения с животными регулируются прежде всего Законом от 1 апреля 2024 г. № 361‑З «Об ответственном обращении с животными» (далее — Закон), который вступил в силу с 1 января 2025 года.

— Закон определяет правовые основы ответственного отношения к животным, направлен на их защиту от жестокости, обеспечение безопасности людей и имущества, а также регулирование содержания, использования и отлова животных. Он распространяется на всех животных, включая домашних (компаньонов), сельскохозяйственных, лабораторных, служебных, диких в неволе и других, за исключением случаев, регулируемых иными актами, — отметила юрист.

Матиевич подчеркнула, что сфера действия Закона имеет четкие исключения (ч. 2 ст. 3 Закона). В частности, Закон не распространяется на отношения в области обращения с животными, относящимися к объектам охоты и рыболовства, а также бродячими кошками и беспородными собаками, находящимися в охотничьих угодьях, поскольку эти отношения урегулированы Указом Президента Республики Беларусь от 21.03.2018 № 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» и Указом Президента Республики Беларусь от 21.07.2021 № 284 «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве».

Что считается «избавлением от животного: разъяснение юриста

Юрист отметила, что понятие «избавление от животного» содержится в ст. 1 Закона и трактуется как прекращение содержания животного без передачи его в пункт временного содержания животных, приют для животных, представителям зоозащитной организации или иным лицам, которые могут обеспечить условия содержания такого животного, а также в случае пропажи зарегистрированного животного — неподача его владельцем в течение трёх дней заявления о пропаже такого животного.

— В частности, в пп. 1.6 п. 1 ст. 16 Закона содержится прямое указание о том, что при обращении с животными-компаньонами не допускается избавляться от таких животных или умерщвлять их в нарушение закона. Владелец обязан передать отказное животное в указанные места (пункт содержания, приют, представителям зоозащитной организации или иным лицам, которые могут обеспечить условия содержания такого животного в соответствии с п. 3 ст. 12 Закона), иначе животное будет считаться безнадзорным (ст. 26 Закона), и владелец будет нести расходы на отлов и содержание такого животного, а также на оказание ему ветеринарных услуг (п. 1 ст. 28 Закона), — считает руководитель юридической компанией.

Однако при наличии достаточного законодательного регулирования порядка и условий обращения с животными в Республике Беларусь часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда владельцы животных сознательно идут на нарушение законодательных норм.

Реальные случаи нарушений закона: от выброшенных щенков до экзотического паука

Для примера юрист привела несколько реальных ситуаций, возникших в 2025 году:

В декабре 2025 года в Витебске хозяйка выбросила щенков возле мусорных баков на улице Гагарина. Жители обнаружили животных и обратились в милицию. Установлена владелица, которая сначала пыталась пристроить щенков, но не смогла. Составлен административный протокол по ч. 2 ст. 16.29 КоАП РБ («Избавление от животного»), штраф — до 30 базовых величин.

на улице Гагарина. Жители обнаружили животных и обратились в милицию. Установлена владелица, которая сначала пыталась пристроить щенков, но не смогла. Составлен административный протокол по ч. 2 ст. 16.29 КоАП РБ («Избавление от животного»), штраф — до 30 базовых величин. В Минске в мае 2025 года подростки обнаружили крупного паука-птицееда (предположительно из рода Lasiodora, родом из Южной Америки). Это экзотическое животное, не характерное для белорусской фауны, вероятно, было выброшено или сбежало от владельца. Прохожие вызвали МЧС, спасатели поймали паука и поместили его в пожарную часть для дальнейшего определения вида и передачи специалистам. Этот случай иллюстрирует типичную ситуацию избавления от экзотического питомца, что подпадает под запреты Закона. Выброс паука-птицееда — избавление с риском гибели от холода или голода, что может быть квалифицировано как истязание животного — умышленное причинение животному продолжительной боли или мучений голодом, жаждой (ст. 1 Закона).

Выброс таких экзотических видов особенно опасен: они могут не выжить в белорусском климате, стать инвазивными или угрожать людям (например, ядовитый паук).

Важно отметить, что Закон не делает исключений для экзотических видов: если животное содержится как компаньон (для эстетических нужд или общения), на него распространяются все нормы, включая запреты на жестокое обращение и избавление от них.

Ответственность за нарушения предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) Республики Беларусь и Уголовном кодексе (УК) Республики Беларусь.

Административная (КоАП РБ):

Жестокое обращение с животным (за исключением истязания), не повлекшее его гибели или увечья, — влечёт наложение штрафа до 15 базовых величин. Избавление от животного — влечёт наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин. Жестокое обращение с животным, выразившееся в истязании либо повлекшее его гибель или увечье, — влечёт наложение штрафа от 20 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Уголовная (УК РБ, ст. 339‑1):

Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершённое из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, — наказывается арестом или ограничением свободы на срок до двух лет. То же действие, совершённое повторно либо группой лиц, — наказывается ограничением свободы на срок до четырёх лет или лишением свободы на тот же срок.

При этом нужно учитывать условия привлечения к ответственности малолетних и несовершеннолетних. Если возраст ребёнка до 14 лет, его не привлекут к административной ответственности ни за какое совершённое административное правонарушение (ст. 4.2 КоАП). Отвечать будут родители (законные представители) за невыполнение обязанности по воспитанию детей (ч. 1 ст. 10.3 КоАП).

Если же возраст ребёнка составляет от 14 до 16 лет, таких несовершеннолетних могут наказать (ч. 1 ст. 4.2 КоАП):

за умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо за нарушение защитного предписания (ст. 10.1 КоАП);

оскорбление (ст. 10.2 КоАП);

мелкое хищение (ст. 11.1 КоАП);

умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества (ст. 11.3 КоАП);

жестокое обращение с животным или избавление от него (ст. 16.29 КоАП);

мелкое хулиганство (ст. 19.1 КоАП).

За другие административные правонарушения накажут родителей, которые не выполнили обязанность по воспитанию ребёнка (ч. 1 ст. 10.3 КоАП).

