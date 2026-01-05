Николай Евгеньевич родился 1 января 1926 года, с 1943 года был на фронте, служил артиллеристом-разведчиком противотанковой артиллерии. Он является кавалером ордена Славы III степени, награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».

«Сегодня мы встречаем Ваши 100 лет, прожитые мужественно, с достоинством и любовью к Родине. Ваша судьба – пример редкой человеческой цельности: фронтовая стойкость, трудовая добросовестность, внутренняя скромность и душевная сила. Вы, Солдат Победы, живая связь времен, человек, благодаря которому новые поколения понимают цену мира, свободы и независимости», – отметил губернатор.

