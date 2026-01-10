Гражданам, находящимся на обслуживании, они доставляли продукты питания, лекарственные средства, посылки, пенсии. Не взирая на непогоду, все работы выполнялись своевременно, никто не остался без внимания.
Фото из архива участников
